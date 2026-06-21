Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục cho thấy sức mạnh tại World Cup 2026 khi đánh bại đội tuyển Tunisia 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng F diễn ra ngày 21.6 tại Monterrey (Mexico).

Dù thiếu vắng ngôi sao Takefusa Kubo vì chấn thương, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu vẫn thi đấu thuyết phục. Daichi Kamada mở tỷ số ngay phút thứ 4, trước khi Ayase Ueda lập cú đúp và Junya Ito ghi bàn còn lại, giúp Nhật Bản giành chiến thắng đậm nhất của một đội tuyển châu Á tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Sau trận đấu, HLV Moriyasu bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

"Đây là một trận đấu rất căng thẳng và được người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã giành chiến thắng", ông chia sẻ.

HLV Moriyasu tiết lộ bí quyết thắng đậm Tunisia: Nhật Bản mạnh vì không phụ thuộc bất kỳ ngôi sao nào

Nhà cầm quân 57 tuổi cũng tiết lộ đội tuyển Nhật Bản được xây dựng theo triết lý không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

"Chấn thương luôn là tổn thất lớn, nhưng chúng tôi tin rằng bất kỳ ai được trao cơ hội ra sân đều có thể giúp đội giành chiến thắng. Đó là cách đội bóng được xây dựng", ông nói.

Một trong những quyết định mang tính bước ngoặt của HLV Moriyasu là đẩy Daichi Kamada lên đá tiền đạo lùi thay vì chơi thấp như thường lệ. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Kamada ghi bàn mở tỷ số và tạo ảnh hưởng lớn lên lối chơi của toàn đội.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Nhật Bản có 4 điểm, bằng đội tuyển Hà Lan nhưng tạm xếp nhì bảng F do kém số bàn thắng ghi được. Theo thống kê của Opta, "samurai xanh" cũng kéo dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 4 trận liên tiếp.

Không còn là hiện tượng của bóng đá châu Á, đội tuyển Nhật Bản đang cho thấy họ đủ chiều sâu và sự ổn định để hướng đến những mục tiêu lớn tại World Cup 2026.