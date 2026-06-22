Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup

Sau lượt trận mở màn World Cup 2026, cuộc đua ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu đã chứng kiến một cột mốc mới. Với cú hat-trick vào lưới Algeria, siêu sao Argentina Lionel Messi đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 16, qua đó cân bằng kỷ lục tồn tại hơn một thập niên của huyền thoại Đức Miroslav Klose. Klose từng một mình giữ ngôi số một với 16 bàn sau 24 trận qua 4 kỳ World Cup từ năm 2002 đến 2014.

Messi khiến cả thế giới phát "sốt" với 3 bàn thắng ngay trận mở màn World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Messi đã chạm đến con số 16 bàn sau 27 trận trải dài qua 6 kỳ World Cup. Chức vô địch năm 2022 cùng phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 giúp anh chính thức sánh ngang Klose trên đỉnh danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và gần như chắc chắn anh sẽ phá kỷ lục của Miroslav Klose bởi trước mắt, anh vẫn còn ít nhất là 2 trận đấu nữa ở World Cup 2026 cùng Argentina.

Đội tuyển vô địch World Cup nhiều nhất

Khi nhắc đến những thế lực vĩ đại nhất lịch sử World Cup, khó có đội tuyển nào sánh được với Brazil.

Với 5 lần đăng quang vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002, đội bóng xứ samba đang nắm giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất giải đấu. Không chỉ vậy, Brazil còn là đội tuyển duy nhất góp mặt ở tất cả các vòng chung kết World Cup kể từ năm 1930.

Những kỷ lục World Cup đang do ai nắm giữ?

Xếp sau Brazil là Đức và Ý với cùng 4 chức vô địch. Nếu Đức nổi tiếng bởi sự ổn định đáng kinh ngạc khi 8 lần vào chung kết và 12 lần góp mặt ở bán kết, thì Ý ghi dấu ấn với những thế hệ vàng giúp họ lên ngôi vào các năm 1934, 1938, 1982 và 2006.

Đứng thứ tư là Argentina với 3 lần nâng cúp vào các năm 1978, 1986 và 2022. Chức vô địch tại Qatar đã giúp đội bóng Nam Mỹ rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới.

Đội tuyển về nhì nhiều nhất tại World Cup

Đức giữ kỷ lục về số lần giành ngôi á quân. "Cỗ xe tăng" đã 4 lần gục ngã ở trận chung kết các năm 1966, 1982, 1986 và 2002. Đáng chú ý, Đức cũng là đội tuyển góp mặt ở nhiều trận chung kết nhất lịch sử giải đấu với 8 lần tranh cúp vàng.

Đội tuyển Đức giữ kỷ lục về số lần giành ngôi á quân trong lịch sử World Cup ẢNH: REUTERS

Xếp ngay sau là Argentina và Hà Lan với cùng 3 lần về nhì. Argentina từng tiến rất gần đến chức vô địch nhưng phải chấp nhận ngôi á quân vào các năm 1930, 1990 và 2014. Trong khi đó, Hà Lan trở thành đội tuyển duy nhất trong nhóm này chưa từng vô địch World Cup, dù đã ba lần vào chung kết vào các năm 1974, 1978 và 2010.

HLV vô địch World Cup nhiều nhất

Trong lịch sử của World Cup, chỉ có một huấn luyện viên duy nhất bảo vệ thành công ngôi vương và cũng là người giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất: Vittorio Pozzo của đội tuyển Ý.

Nhà cầm quân huyền thoại đã đưa Ý lên ngôi ở hai kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 1934 và 1938, thành tích đến nay vẫn chưa ai có thể tái lập. Dưới sự dẫn dắt của Pozzo, đội tuyển Ý nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, tinh thần tập thể và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

Không chỉ mang về hai chức vô địch thế giới, Pozzo còn tạo nên một trong những triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá. Gần một thế kỷ đã trôi qua, nhiều huấn luyện viên xuất sắc đã xuất hiện nhưng chưa ai có thể vượt qua hoặc cân bằng thành tích hai lần đăng quang World Cup của chiến lược gia người Ý.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup

Kỷ lục trận đấu có nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup được thiết lập tại giải đấu năm 1954 trên đất Thụy Sĩ, khi đội tuyển Áo đánh bại đội chủ nhà Thụy Sĩ với tỷ số 7-5 ở vòng tứ kết. Màn rượt đuổi tỷ số điên rồ này chứng kiến tới 12 bàn thắng được ghi.

Thụy Sĩ thậm chí dẫn trước 3-0 chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu, nhưng Áo đã tạo nên màn ngược dòng khó tin khi ghi liên tiếp 5 bàn trong hiệp một trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 7-5.

Cho đến nay, sau hơn 90 năm lịch sử World Cup, chưa có trận đấu nào vượt qua cột mốc 12 bàn thắng của cuộc đối đầu giữa Áo và Thụy Sĩ. Xếp sau là các trận Brazil thắng Ba Lan 6-5 tại World Cup 1938, Hungary thắng Tây Đức 8-3 tại World Cup 1954 và Hungary thắng El Salvador 10-1 tại World Cup 1982, cùng có tổng cộng 11 bàn thắng.

Bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup

Kỷ lục bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup thuộc về tiền đạo Hakan Sukur của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại trận tranh hạng ba World Cup 2002 gặp Hàn Quốc, Sukur chỉ mất 11 giây để đưa bóng vào lưới đối phương sau khi tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà.

Bàn thắng được ghi gần như ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chung cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng 3-2, còn Hakan Sukur đi vào lịch sử với tư cách chủ nhân của pha lập công nhanh nhất tại World Cup.

Xếp sau Sukur là Vaclav Masek của Tiệp Khắc với bàn thắng được ghi sau 15 giây tại World Cup 1962, trong khi vị trí thứ ba thuộc về Ernest Lehner của Đức với pha lập công sau 25 giây tại World Cup 1934.

Galarza ghi bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026 sau hơn 1 tuần khởi tranh ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, sau hơn 1 tuần khởi tranh, Matias Galarza của Paraguay hôm 20.6.2026 bất ngờ trở thành cầu thủ sở hữu bàn thắng nhanh nhất mùa giải 2026 với pha lập công ở giây thứ 64. Dù vậy, thành tích này vẫn còn cách khá xa kỷ lục 11 giây của Hakan Sukur.