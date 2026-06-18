Phân tích cú hat-trick lịch sử của Messi, 2/3 bàn thắng có tốc độ trên 100 km/giờ

Cú hat-trick lịch sử của Messi được phân tích qua công nghệ "Connected Ball"

"Thời thế đã thay đổi và giờ đây mọi thứ đều có thể được phân tích chi tiết. Và công nghệ Connected Ball, được tích hợp vào quả bóng Adidas Trionda, quả bóng chính thức của World Cup 2026, đã cho phép phân tích tất cả các chi tiết của ba bàn thắng mà Messi đã ghi tên mình vào đỉnh cao của các kỳ World Cup", báo Tây Ban Nha, MARCA cho biết.

Messi tung cú sút ghi bàn mở tỷ số từ đường chuyền kiến tạo xuyên tuyến tuyệt đỉnh của người bạn thân Rodrigo De Paul Ảnh: Reuters

Theo đó, trong bàn thắng đầu tiên Messi ghi sau đường chuyền kiến tạo xuyên tuyến tuyệt đỉnh của người bạn thân Rodrigo De Paul ở phút 17. Đội trưởng của đội tuyển Argentina đã thực hiện cú sút từ khoảng cách 21 mét, với độ cong 0,8 mét, đạt tốc độ tối đa 109,4 km/giờ và độ xoay tối đa là 16,8 vòng/giây.

Bàn thắng thứ hai của Messi đến từ cự ly gần (phút 60), đệm bóng ở khoảng cách 8,7 mét sau khi thủ môn Luca Zidane (Algeria) để bóng bật ra từ cú sút xa của Mac Allister, với tốc độ tối đa 71,2 km/giờ. Anh hoàn thành cú hat-trick lịch sử của mình ở phút 76, với một cú sút chính xác đạt tốc độ 106,9 km/giờ từ khoảng cách 17,5 mét và độ xoay tối đa 6,6 vòng/giây, theo MARCA.

"Đây là ba bàn thắng sẽ không bao giờ bị lãng quên vì chúng đã giúp Messi làm nên lịch sử tại các kỳ World Cup. Cú hat-trick của danh thủ 38 tuổi người Argentina vào lưới Algeria giúp anh, với 16 bàn thắng, vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới trong lịch sử World Cup, sánh ngang với Miroslav Klose của Đức", MARCA nhấn mạnh.

Messi ghi 3 bàn thắng vào lưới thủ môn Luca Zidane (Algeria), là con trai của cựu danh thủ Pháp, Zidane Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, báo này cũng trích lại một phát biểu của Messi sau trận Argentina thắng Algeria, rằng: "Tôi đã đạt được mọi thành công ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, và mọi thứ đến từ giờ trở đi đều là phần thưởng thêm".

"Được góp mặt ở đó (danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup) là niềm tự hào, nhưng đó vẫn chỉ là một con số thống kê. Nó sẽ không thay đổi điều gì đối với tôi", Messi nhấn mạnh.

"Chỉ vài ngày trước khi bước sang tuổi 39 (24.6 tới), Messi bước ra sân vận động Kansas City để tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của mình, và ngoài cú hat-trick, anh còn hoàn thành 200 trận đấu với đội tuyển quốc gia và vẽ nên một cột mốc chính xác 20 năm giữa bàn thắng đầu tiên và bàn thắng gần nhất của anh ghi tại một kỳ World Cup.

Anh ghi bàn thắng đầu tiên tại Đức trong trận đấu với Serbia năm 2006, và giờ đây anh ghi thêm ba bàn thắng nữa cũng vào một ngày tương tự, năm 2026 (đều ngày 17.6, theo giờ Việt Nam)", MARCA viết thêm về sự kiện lịch sử Messi vừa thực hiện gây sốt bóng đá thế giới, và dư âm của nó sau 24 giờ qua vẫn chưa dứt.