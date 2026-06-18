HLV Ancelotti đầu hàng sức ép CĐV Brazil đưa Endrick trở lại, Neymar chạy đua với thời gian

"Endrick hoàn toàn có thể giành vị trí chính thức, sau khi các buổi tập gần đây cho thấy, anh đã được HLV Ancelotti thử nghiệm ở một số sơ đồ chiến thuật mà chiến lược gia người Ý này sẽ có thể áp dụng ở trận gặp Haiti", O Globo cho biết ngày 18.6.

Endrick (phải) đã được HLV Ancelotti thử nghiệm các vị trí trên hàng công đội tuyển Brazil trước trận gặp Haiti Ảnh: Reuters

Trước đó, Endrick ngồi dự bị ở trận đội tuyển Brazil ra quân hòa Ma Rốc với tỷ số 1-1 ngày 14.6. Khi đó, Endrick tưởng sẽ vào sân thay người ở hiệp hai, nhưng rốt cuộc HLV Ancelotti ngó lơ anh, dù đã yêu cầu khởi động. Thay vào đó, HLV Ancelotti đã đưa Luiz Henrique vào thay tiền đạo Igor Thiago.

Vụ việc sau đó tạo tranh luận dữ dội. Giới CĐV Brazil ủng hộ Endrick bằng cách bấm theo dõi tài khoản mạng xã hội của anh trên Instagram, tăng đến 600.000 người.

Sự kiện này được cho là một sự phản đối ngấm ngầm đối với HLV Ancelotti, khi ông bị cáo buộc đã có vấn đề cá nhân với Endrick. Điều này cũng bắt nguồn từ thời điểm ông Ancelotti còn dẫn dắt Real Madrid mùa 2024 - 2025, với Endrick khi đó vừa gia nhập CLB này, nhưng cũng chỉ cho ngồi dự bị và cuối cùng phải sang CLB Lyon (Pháp) thi đấu theo diện cho mượn để cứu vãn sự nghiệp.

Trước sức ép lớn, và đặc biệt là đội tuyển Brazil có trận ra quân không nổi bật, HLV Ancelotti có lẽ đã "chịu thua" giới CĐV Brazil, theo O Globo. Qua đó, có thể ông sẽ đưa Endrick trở lại thi đấu ở trận gặp Haiti. Nhưng việc thi đấu chính, hay ngồi dự bị thay người, vẫn còn chờ quyết định cuối cùng của vị chiến lược gia 67 tuổi người Ý rất cứng rắn, O Globo cho biết thêm.

"Ở trận đấu tập mới đây, Endrick đã được HLV Ancelotti cho thi đấu thay vị trí của Igor Thiago, sau đó là vị trí của Matheus Cunha. Phần còn lại gồm hầu hết các cầu thủ đá chính ở trận gặp Ma Rốc, như Casemiro, Bruno Guimaraes và Paqueta ở hàng tiền vệ, cùng Raphinha và Vinicius ở hai cánh", O Globo tường thuật.

Neymar đã được các đồng đội chào mừng khi chính thức trở lại tập luyện Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ở các buổi tập khác, HLV Ancelotti thử nghiệm các vị trí khác, như Luiz Henrique và Rayan trên hàng công, Fabinho và Ederson ở hàng tiền vệ và Alex Sandro ở hàng phòng ngự. Hàng thủ cũng có sự thay đổi là Danilo vào thay Ibanez. Trong khi Marquinhos, Gabriel Magalhaes và Douglas Santos vẫn được giữ nguyên.

Trước đó, HLV Ancelotti tuyên bố, ông chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi ở trận gặp Haiti, sau trận ra quân đội tuyển Brazil để hòa Ma Rốc tỷ số 1-1, và thi đấu có phần dưới cơ so với đại diện châu Phi từng vào bán kết ở World Cup 2022.

Neymar kịp thi đấu trận Brazil gặp Haiti?

Tin tốt đối với đội tuyển Brazil là Neymar đã chính thức trở lại tập luyện cùng cả đội. Tuy nhiên, khả năng ngôi sao 34 tuổi này góp mặt thi đấu ở trận gặp Haiti là vô cùng khó xảy ra. Do anh mới chỉ trở lại tập luyện đầy đủ trong 2 ngày trở lại đây, theo TNT Sports (Brazil).

Tuy nhiên, nếu tiếp tục đà hồi phục nhanh như hiện nay, Neymar sẽ có mặt thi đấu ở trận đội tuyển Brazil gặp Scotland ở lượt cuối vòng bảng (lúc 5 giờ ngày 25.6), cũng theo TNT Sports.

Trong ngày 18.6, các hình ảnh từ Liên đoàn Bóng đá Brazil cũng cho thấy, Neymar đã được các đồng đội chào mừng bằng nghi thức nội bộ, khi anh chính thức trở lại tập luyện cùng cả đội.