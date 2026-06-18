Argentina trở lại tập luyện chuẩn bị ngay trận gặp đội tuyển Áo, Messi ra sao?

Liên đoàn và đội tuyển Argentina im lặng trước thông tin bố của Messi bị bệnh

Một số nguồn tin từ báo chí Argentina, cụ thể là từ nhà báo Eduardo Feinmann của kênh Radio Mitre cho rằng, sở dĩ Messi xúc động và bật khóc sau bàn mở tỷ số trong trận thắng Algeria tỷ số 3-0 ngày 17.6, là do bố của anh, ông Jorge Messi bị bệnh và gần đây đã có dấu hiệu xấu đi, khiến anh rất lo lắng.

Messi đã xuất hiện trên sân tập ngày 18.6, mỉm cười và có vẻ ngoài bình thường, theo Gaston Edul và Diario Ole Ảnh: Reuters

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) và tập thể đội tuyển Argentina đã an ủi Messi rất nhiều, và giúp anh có đủ tinh thần thi đấu trận ra quân ở World Cup 2026, tỏa sáng với cú hat-trick lịch sử. Những giọt nước mắt của Messi chính là sự giải tỏa sau những ngày căng thẳng. Chính Messi cũng thừa nhận điều này sau trận đấu, và cho rằng đó không liên quan gì đến bóng đá. Tuy nhiên, anh không thổ lộ những vấn đề khó khăn và phức tạp vừa trải qua là vấn đề gì.

Sau thông tin trên xuất hiện, Gaston Edul, vốn là người theo sát hành trình đội tuyển Argentina lâu nay, cho biết, toàn đội tuyển Argentina và Messi, cũng như AFA đều không đề cập đến chuyện riêng này của gia đình Messi.

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Tất cả cùng không xác nhận, cũng như không phủ nhận. Messi vẫn xuất hiện trên sân tập ngày 18.6 (giờ Việt Nam), anh mỉm cười và có vẻ ngoài bình thường, theo các đoạn video của báo Diario Ole đăng tải và từ tài khoản chính thức của AFA trên mạng xã hội X.

Gaston Edul cũng viết một dòng trạng thái khá dài, như thể để giải thích cho những gì vừa diễn ra ở đội tuyển Argentina và cả với Messi. Anh chia sẻ: "Trong 24 giờ trôi qua. Những gì đã xảy ra thật khó để nắm bắt. Sự vĩnh cửu là thế này: để lại một di sản và đang được nhớ đến. Messi đã gần 39 tuổi, vẫn khiến chúng ta quên mất đây là một trận đấu ở World Cup, hay là một trận đấu sống còn để tranh kiếm điểm. Anh đã tạo ra sự phấn khích cho tất cả. Ngay cả HLV Scaloni cũng cảm nhận được điều đó khi quan sát từ băng ghế dự bị.

Messi rõ ràng là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh gạt mọi thứ sang một bên. Cả những cuộc tranh luận (ai vĩ đại nhất trong bóng đá thế giới) giờ đã trở nên lỗi thời. Tôi hy vọng World Cup này sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho đội tuyển Argentina.

Nhưng ngoài kết quả, định giá một đội bóng lịch sử với một thủ lĩnh như Messi mới là con đường phía trước. Họ chơi mà như thể không có gì để mất, và cũng không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai. Chúng ta đã thấy khả năng của họ rồi. Và điều đó thậm chí còn khiến họ chơi tốt hơn. Messi sẽ tiếp tục tạo phấn khích và còn tiếp tục khiến mọi người phải tự hào".

Theo Diario Ole, buổi tập của đội tuyển Argentina diễn ra khá nhẹ nhàng. HLV Scaloni cũng tiết lộ, việc Messi được thay ra ở phút 80 trận gặp Algeria, là do chính danh thủ này yêu cầu, vì anh muốn có thể trạng tốt nhất ở hai trận còn lại vòng bảng gặp đội tuyển Áo (0 giờ ngày 23.6) và Jordan (9 giờ ngày 28.6).