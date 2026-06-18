Thủ môn Vozinha và đội Cabo Verde đang là hiện tượng đặc biệt tại WOorld Cup 2026 ảnh: reuters

Mỹ đưa ra ngoại lệ vì World Cup

Mẹ của thủ môn Vozinha sẽ đến xem trận đấu tiếp theo của con trai khi Cabo Verde gặp Uruguay, sau khi Mỹ đặc cách để người hùng Cabo Verde Vozinha đoàn tụ mẹ tại World Cup 2026.

Trận hòa quả cảm 0-0 giữa Cabo Verde với Tây Ban Nha vẫn đang là câu chuyện truyền cảm hứng. Đến mức, nước Mỹ đã quyết định nới lỏng các thủ tục để cấp visa cho mẹ của thủ môn Vozhina đến dự World Cup 2026.

Phía sau kỳ tích của thủ môn Vozinha: Lời tiên đoán của người mẹ từ quê nhà Cabo Verde

Thủ môn 40 tuổi là người hùng cho tinh thần của Cabo Verde trong lần đầu tham dự World Cup, đã tái hiện câu chuyện "chàng David và Goliath" khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 tại Atlanta, để tạo ra trong một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup.

Sau trận đấu Vozinha đã bật khóc vì tiếc nuối khi cả ông bà quá cố và mẹ anh đều không có mặt tại sân vận động Atlanta để chứng kiến màn trình diễn của mình. Anh cho biết mẹ anh không thể sang Mỹ vì gom được tiền bảo lãnh trị giá 15.000 USD (gần 400 triệu đồng).

Mẹ và gia đình thủ môn Vozinha tại Cabo Verde ảnh: reuters

Sau trận hòa 0-0 giữa Cabo Verde và Tây Ban Nha, Vozinha đã xúc động: "Tôi khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà và thật không may là họ không còn ở đây nữa. Họ đã qua đời vài năm trước. Họ là tất cả đối với tôi, đối với cuộc sống của tôi.

Tôi cũng khóc vì mẹ tôi không thể đến đây vì vấn đề visa. Vì số tiền chúng tôi phải trả cho visa, chúng tôi đã không thể hoàn tất thủ tục kịp thời. Tôi rất muốn mẹ tôi ở đây, nhưng tôi cũng rất hạnh phúc".

Lập tức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries cho biết đã đảm bảo được thị thực cho mẹ của Vozinha để bà có thể đến xem trận đấu tiếp theo của con trai mình tại Miami vào lúc 5 giờ Việt Nam ngày 22.6, gặp Uruguay.

Một trong các pha cứu thua xuất thần của Vozinha trong trận hòa Tây Ban Nha 0-0 ảnh: reuters

Ông Jeffries chia sẻ trên X: "Không người mẹ nào nên bỏ lỡ cơ hội chứng kiến con mình làm nên lịch sử. Sau khi biết tin này, tôi đã nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio và yêu cầu Bộ Ngoại giao làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo mẹ cậu ấy có thể tham dự trận đấu tiếp theo của Cabo Verde.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng mẹ của Vozinha sẽ được cấp visa kịp thời để tham dự trận đấu của con trai với Uruguay. Tất cả các khoản phí đã được miễn theo chính sách chính thức. Hiện tại, các thủ tục đi lại đang được tiến hành để mẹ con họ có thể đoàn tụ tại Miami".

Màn trình diễn xuất sắc của Vozhinha trong lần đầu tiên cùng Cabo Verde tham dự World Cup đã khiến lượng người theo dõi trên Instagram của anh tăng vọt từ hơn 50.000 lên hơn 12 triệu, gấp đến 240 lần!