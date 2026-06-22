Có lẽ điều khiến HLV Luis de la Fuente hài lòng nhất sau chiến thắng trước đội tuyển Ả Rập Xê Út vào rạng sáng 22.6 không nằm ở 4 bàn thắng hay vị trí dẫn đầu bảng H.

Điều quan trọng hơn là đội tuyển Tây Ban Nha đã tìm lại chính mình.

Sau trận hòa 0-0 trước đội tuyển Cabo Verde, truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng chuyển hóa sự áp đảo thành bàn thắng của nhà vô địch châu Âu. Tây Ban Nha vẫn kiểm soát bóng vượt trội, vẫn triển khai lối chơi quen thuộc nhưng lại thiếu đi sự sắc bén trong những thời điểm quyết định.

Những nghi ngờ đó nhanh chóng được xóa bỏ tại Atlanta.

Trước đội tuyển Ả Rập Xê Út, Tây Ban Nha không chỉ thắng mà còn cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận trận đấu. Họ tấn công trực diện hơn, di chuyển tốc độ hơn và tạo ra cảm giác nguy hiểm ngay từ những phút đầu tiên.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đang cho thấy mình đủ sức làm trụ cột cho đội tuyển Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Đó là hình ảnh rất khác so với sự bế tắc trước Cabo Verde. Không phải ngẫu nhiên mà sự thay đổi ấy xuất hiện cùng thời điểm Lamine Yamal trở lại đội hình xuất phát.

Lamine Yamal không chỉ mang đến bàn thắng

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã trở thành cầu thủ có khả năng thay đổi diện mạo của cả một đội bóng. Trước Ả Rập Xê Út, giá trị lớn nhất mà ngôi sao trẻ này mang lại không chỉ là bàn thắng mở tỷ số. Điều quan trọng hơn là cảm giác đột biến mà anh tạo ra mỗi khi có bóng.

Trong nhiều năm qua, đội tuyển Tây Ban Nha thường bị đánh giá là quá phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bóng. Họ có thể cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng đôi khi thiếu những cầu thủ đủ sức tạo ra khác biệt bằng một pha xử lý cá nhân.

Lamine Yamal trở lại đúng lúc, đội tuyển Tây Ban Nha tìm lại dáng dấp ứng viên vô địch

Lamine Yamal chính là lời giải cho bài toán đó.

Mỗi lần nhận bóng, cầu thủ trẻ của Barcelona đều buộc hàng thủ đối phương phải thay đổi cách phòng ngự. Sự chú ý dành cho anh vô tình tạo thêm khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh như Mikel Oyarzabal, Dani Olmo hay Alex Baena.

Đó là lý do ảnh hưởng của Yamal thường lớn hơn nhiều so với những con số thống kê đơn thuần. Sau hơn 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, sự trở lại của Yamal có thể xem là tin vui lớn nhất với đội tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm World Cup bước vào giai đoạn quyết định.