Chân dung bạn gái kín tiếng của siêu sao bóng đá Erling Haaland

Suốt hành trình vươn tới đỉnh cao, Erling Haaland luôn có Isabel Haugseng Johansen, người bạn gái thời "thanh mai trúc mã" âm thầm sát cánh bên mình.

Mối tình bắt đầu từ sân bóng tuổi thơ

Khác với hình ảnh thường thấy về bạn đời của các siêu sao bóng đá, vốn là người mẫu, người nổi tiếng hoặc các nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Isabel Haugseng Johansen lại lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tránh xa truyền thông.

Erling Haaland tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút hàng đầu thế giới Ảnh: AFP

Câu chuyện của họ bắt đầu tại Bryne, thị trấn nhỏ ở miền Nam Na Uy, cũng là quê hương của Erling Haaland. Sau khi giải nghệ năm 2003, cựu cầu thủ Alf-Inge Haaland đưa gia đình trở về Bryne sinh sống. Cậu con trai Erling Haaland khi đó gia nhập lò đào tạo trẻ Bryne FK, nơi cha anh từng khởi nghiệp.

Tình cờ, Isabel Haugseng Johansen cũng là một thành viên của học viện này. Cô chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái trong đội nữ và được đánh giá cao nhờ tốc độ cùng khả năng đột phá. Trong khi đó, Erling Haaland thời niên thiếu lại khá trầm tính. Dù sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, anh ít nói và thường không phải là gương mặt nổi bật trong các buổi tập. Vì vậy, dù tập luyện cùng một trung tâm trong nhiều năm, Isabel Haugseng Johansen ban đầu gần như không chú ý đến chàng trai cao lớn này.

Mọi thứ chỉ thay đổi sau một trận đấu nội bộ, khi Erling Haaland bất ngờ ghi tới 4 bàn thắng và khiến tất cả phải kinh ngạc. Kể từ thời điểm đó, Isabel Haugseng Johansen mới thực sự ghi nhớ cái tên Erling Haaland.

Năm 16 tuổi, Erling Haaland rời Bryne để gia nhập Molde và chính thức bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer, anh ghi 20 bàn sau 50 trận trước khi chuyển đến Red Bull Salzburg của Áo. Màn hat-trick ngay trong trận ra mắt Champions League đã giúp Erling Haaland nổi tiếng trên toàn thế giới. Sau đó, anh lần lượt gia nhập Borussia Dortmund rồi Manchester City với những thương vụ đình đám.

Danh tiếng ngày càng lớn đồng nghĩa với khoảng cách địa lý giữa hai người cũng ngày càng xa. Trong quãng thời gian yêu xa, Isabel Haugseng Johansen vẫn kiên trì duy trì mối quan hệ. Vừa học trung học, vừa chơi bóng, cô còn xin giấy phép học từ xa để có thể tranh thủ các kỳ nghỉ sang nước ngoài thăm bạn trai.

Hậu phương vững chắc của Erling Haaland



Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là sự tinh tế của người đẹp 22 tuổi. Dù Erling Haaland trải qua những thời điểm thăng hoa hay khó khăn trong sự nghiệp, Isabel Haugseng Johansen luôn âm thầm ở phía sau. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, không tận dụng danh tiếng của bạn trai để thu hút sự chú ý. Mỗi lần gặp nhau, cô chỉ đơn giản nấu những món ăn quê hương và ở bên cạnh động viên anh vượt qua áp lực.

Tiền đạo người Na Uy đang cùng bạn gái xây dựng cuộc sống giản dị dù sở hữu khối tài sản trị giá triệu USD Ảnh: AFP

Cuối năm 2022, Erling Haaland và Isabel Haugseng Johansen chính thức công khai mối quan hệ. Cô nàng 10X chuyển đến hạt Cheshire của Anh sinh sống cùng bạn trai, khép lại những năm tháng yêu xa.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, cuộc sống của cặp đôi lại khá giản dị. Họ thường chỉ nấu ăn tại nhà và chi phí cho một bữa tối tương đương nhiều gia đình bình thường tại Anh. Khi lựa chọn căn biệt thự trị giá 3,5 triệu bảng Anh với đầy đủ phòng tập, hồ bơi và khu xông hơi, điều mà cả hai quan tâm nhất lại là một căn bếp mở đủ rộng để cùng nhau nấu ăn. Đối với họ, những khoảnh khắc bình dị bên mâm cơm gia đình còn quý giá hơn mọi tiện nghi xa hoa.

Cuối năm 2025, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Khác với nhiều ngôi sao thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội, Erling Haaland gần như giữ kín mọi thông tin liên quan đến con trai. Trong khi đó, Isabel Haugseng Johansen tiếp tục duy trì lối sống kín đáo. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, học tập và cuộc sống riêng. Họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Chỉ trong những dịp đặc biệt như khi Manchester City vô địch Champions League hoặc Ngoại hạng Anh, Isabel Haugseng Johansen mới xuất hiện trên sân để cùng bạn trai chia sẻ niềm vui chiến thắng.