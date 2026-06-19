Diễn biến mới về dịch Ebola

Nhà dịch tễ học Wessam Mankoula tại Africa CDC cho hay với 894 trường hợp mắc Ebola được xác nhận cho đến nay, trong đó có hơn 200 ca tử vong, đợt bùng phát hiện tại tồi tệ gấp 3 lần so với đợt bùng phát ở Uganda vào năm 2000, theo AP.

Các nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân Ebola tại Trung tâm điều trị Rwampara ở tỉnh Ituri thuộc CHDC Congo ngày 18.6 Ảnh: AP

Số ca Ebola thực tế được cho là cao hơn vì dịch bệnh được xác nhận vào ngày 15.5, vài tuần sau khi trường hợp nghi ngờ đầu tiên được phát hiện. Số ca mắc Ebola đã tăng 38% kể từ tuần trước và đang xảy ra ở 32 khu vực y tế trên khắp miền đông CHDC Congo, theo ông Mankoula.

Dịch Ebola hiện nay do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra. Chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt cho chủng virus này. Virus Zaire phổ biến hơn, loại virus đã có vắc xin, là nguyên nhân gây ra hầu hết 16 đợt bùng phát dịch Ebola ở CHDC Congo trước đây.

Cho đến nay, 74 bệnh nhân khỏi bệnh Ebola ở miền đông CHDC Congo và Uganda. Các phương pháp điều trị thử nghiệm như kháng thể đơn dòng đang được phát triển cho bệnh nhân nhiễm Bundibugyo.

Dịch bệnh tập trung ở tỉnh Ituri thuộc miền đông CHDC Congo, chiếm hơn 90% số ca mắc. Những trường hợp mắc bệnh cũng đã được ghi nhận ở các tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu và đã lan sang biên giới Uganda, nơi có 19 trường hợp được xác nhận và 2 người tử vong.

Truy tìm 'bệnh nhân zero' trong dịch Ebola gây tử vong hàng loạt ở Congo

Việc truy vết tiếp xúc vẫn là một vấn đề do khu vực này xa xôi và tình hình bất ổn đang diễn ra ở tỉnh Ituri. "Với 800 trường hợp được xác nhận đó, chúng tôi cần có từ 17.000 đến 35.000 người tiếp xúc trong danh sách liên lạc của chúng tôi", ông Mankoula nói.

Hiện tại, chỉ có khoảng 4.000 người tiếp xúc được theo dõi và đang được đánh giá, chưa đến 15%."Chúng ta vẫn còn rất xa mới kiểm soát được tình hình dịch bệnh này", ông Mankoula cảnh báo.

Theo văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, gần 1 triệu người đã phải di dời do nhiều năm xung đột ở Ituri, khiến việc truy vết tiếp xúc trở nên khó khăn khi người dân chạy trốn khỏi các cuộc tấn công hoặc di chuyển thường xuyên trong tỉnh rộng lớn. Việc truy vết cũng khó khăn đối với hàng ngàn thợ mỏ thường xuyên di chuyển giữa các địa điểm xa xôi trong khu vực giàu khoáng sản này.

Ông Mankoula cho hay trong số hơn 900 triệu USD được cam kết để chống lại dịch Ebola, chỉ có 90 triệu USD được giải ngân. Ngoài ra, Africa CDC ước tính cần 540 nhân viên để chống dịch, nhưng đến nay mới có 84 người.