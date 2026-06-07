Nguy cơ tái diễn thảm họa Ebola

Thông báo trên từ Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố 3 báo cáo khoa học chính thức về đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn ra ở châu Phi.

Cảnh báo từ CDC

Theo Reuters, CDC cảnh báo rằng đợt bùng phát dịch Ebola đang lan rộng tại CHDC Congo và Uganda có thể trở nên nghiêm trọng hơn cả đợt bùng dịch Ebola lớn nhất lịch sử trong giai đoạn 2014 - 2016 ở Tây Phi nếu các nỗ lực kiểm soát không được cải thiện đáng kể. Hai nước này đã chính thức tuyên bố bùng phát dịch Ebola vào ngày 15.5.

Đội ngũ nhân viên Chữ thập đỏ tiến hành khử trùng tại nhà một nạn nhân tử vong vì Ebola ở CHDC Congo cuối tháng 5 ẢNH: REUTERS

Vào thời điểm đợt dịch Tây Phi kết thúc năm 2016, hơn 28.000 người đã bị nhiễm vi rút Ebola và hơn 11.000 người tử vong, theo số liệu của WHO. Trong báo cáo mới, ông Jason Asher, Giám đốc Trung tâm Dự báo và phân tích dịch bệnh của CDC, chỉ ra dịch bệnh lần này có thể trở thành một trong những đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất từng được ghi nhận nếu công tác cách ly người bệnh vấp phải hạn chế.

Theo một trong những kịch bản xấu nhất do CDC xây dựng, trong vòng 3 tháng số ca mắc có thể vượt qua con số 20.000 nếu chỉ khoảng 20% người nhiễm bệnh được phát hiện và cách ly trong vòng hai ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Đó là lý do ông Asher thúc giục các bên liên quan cần nhanh chóng có hành động để làm chậm lại đà lây lan và ngăn chặn tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Báo The Washington Post dẫn lời giới chức CDC thừa nhận hiện vẫn chưa thể xác định quy mô thực sự của đợt dịch lần này. Số liệu mới nhất của Bộ Y tế CHDC Congo công bố hôm 5.6 (giờ địa phương) cho thấy trong vòng 24 giờ đã phát hiện thêm 71 ca mới, nâng tổng số ca được xác nhận lên 452. Trong số này, 82 nạn nhân đã tử vong, AFP đưa tin.

Tốc độ dịch lan vượt năng lực ứng phó

Reuters dẫn lời tiến sĩ Satish Pillai, người phụ trách công tác ứng phó Ebola của CDC, cho biết các báo cáo mới được thực hiện nhằm góp phần cung cấp thông tin hướng đến huy động thêm nguồn lực từ cộng đồng quốc tế để đối phó dịch bệnh. Đây cũng là các báo cáo đầu tiên được công bố kể từ khi WHO hôm 17.5 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan đến chủng Bundibugyo, biến thể Ebola hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị hiệu quả nào.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sẽ chi thêm 38 triệu USD cho nỗ lực ứng phó Ebola, nâng tổng số tiền Mỹ cam kết chi trực tiếp cho công tác chống dịch Ebola lên hơn 200 triệu USD. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa công bố chi tiết kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí mới, nhưng cho hay đang phối hợp chặt chẽ với CDC cùng các chính phủ CHDC Congo và Uganda nhằm triển khai chiến dịch nhanh chóng và toàn diện để ứng phó dịch bệnh.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 5.6 công bố kế hoạch khẩn cấp kéo dài 6 tháng với kinh phí ước tính 518 triệu USD để chống dịch. Tuy nhiên, ông Tedros cũng phải thừa nhận rằng tốc độ lây lan của dịch Ebola vẫn đang vượt quá khả năng ứng phó hiện tại của thế giới.