Mỹ phát cảnh báo mới về dịch Ebola

Đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi vào năm 2014 đã khiến 28.000 người mắc bệnh và hơn 11.000 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất và nghiêm trọng nhất trong lịch sử. "Quy mô đó là hoàn toàn có thể xảy ra", Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phân tích Dịch bệnh của CDC Jason Asher nói trong cuộc họp báo hôm 5.6.

Một nhân viên xịt dung dịch sát khuẩn tay cho hành khách tại sân bay Bunia ở phía đông CHDC Congo vào ngày 3.6, trong lúc dịch Ebola đang bùng phát Ảnh: AFP

CDC cho hay những hậu quả tồi tệ nhất có thể tránh được nếu "một tỷ lệ lớn hơn bệnh nhân được xác định, cách ly và điều trị". Nhưng, CDC nhấn mạnh phản ứng y tế công cộng để kiểm soát đợt bùng phát hiện nay có thể sẽ cần phải có quy mô tương tự như phản ứng đối với đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi trong giai đoạn từ 2014-2016.

Ông Asher nhấn mạnh rằng các mô hình của CDC về dịch Ebola hiện nay "không phải là dự báo" mà là "một công cụ lập kế hoạch". Ông khẳng định: "Các mô hình được thiết lập để hỗ trợ hành động, chứ không phải để gây hoang mang".

Các dự báo này dựa trên 4 kịch bản can thiệp khả thi, từ mức độ cách ly và điều trị thấp (20%) đến mức độ cực kỳ cao (95%).

Nếu mức độ cách ly được CDC coi là thấp, và không có biện pháp can thiệp nào khác, thì theo cơ quan này, có 65% khả năng số ca mắc Ebola sẽ vượt quá 20.000 trong vòng 3 tháng.

Đội mai táng bị tấn công tại vùng dịch Ebola ở Congo

Ông Satish Pillai, người quản lý ứng phó với dịch Ebola của CDC, nói rằng tổng số người nhiễm bệnh và cần cách ly vẫn chưa rõ ràng, nhưng tình hình thực tế cho thấy mức độ cách ly đang ở mức thấp.

Cũng trong ngày 5.6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cơ quan y tế công cộng của Liên minh châu Phi thông báo cần 518 triệu USD trong 6 tháng tới để chống lại dịch Ebola chết người ở CHDC Congo và các nước láng giềng.

Đợt bùng phát Ebola hiện nay được tuyên bố vào ngày 15.5 ở phía đông bắc CHDC Congo, nhưng chủng virus Bundibugyo hiếm gặp bị cho là đã lây lan từ trước đó một thời gian.

Theo số liệu mới nhất từ WHO, có 381 trường hợp được xác nhận mắc bệnh ở CHDC Congo, bao gồm 64 ca tử vong.

Dịch bệnh đã lan sang 3 tỉnh của nước này, với tâm điểm ở tỉnh Ituri, nơi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho hay chiếm 90% số ca nhiễm và 76% số ca tử vong được xác nhận.

Ở phía đông bắc biên giới, tại nước láng giềng Uganda, đã có 16 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Trong khi đó chỉ có 7 bệnh nhân Ebola ở CHDC Congo và 2 bệnh nhân ở Uganda đã hồi phục, theo AFP.