Thế giới

Mỹ đổi cách xử lý dịch Ebola

H.G
29/05/2026 05:35 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ ai mắc bệnh Ebola nhập cảnh nước này. "Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép bất kỳ trường hợp nào nhiễm vi rút Ebola vào Mỹ",

AFP hôm qua dẫn cam kết của ông Rubio trong cuộc họp do Tổng thống Donald Trump chủ trì ở Nhà Trắng. Ông Rubio bổ sung Bộ Ngoại giao Mỹ và các cơ quan khác của chính quyền Washington đang làm việc cật lực để kiểm soát cuộc khủng hoảng, với tâm dịch hiện ở CHDC Congo.

Mỹ đổi cách xử lý dịch Ebola - Ảnh 1.

Công tác phòng dịch Ebola đang được triển khai ở CHDC Congo

ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Trump đã xúc tiến mở một cơ sở điều trị cho công dân Mỹ tại Kenya, thay vì đưa về nước như từng làm trong những đợt bùng dịch trước đây. Một quan chức chính quyền Washington không nêu tên xác nhận cơ sở y tế trên đang trong quá trình được thiết lập. 

Còn tờ The Wall Street Journal đưa tin cơ sở này vẫn đang chờ sự đồng ý của chính quyền sở tại. Hiện một bệnh viện tại Berlin (Đức) tiếp tục điều trị một công dân Mỹ mắc vi rút Ebola.

Tin đồn làm trầm trọng dịch Ebola ở CHDC Congo

WHO nâng cảnh báo về Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức nguy cơ của dịch bệnh Ebola lên mức cao nhất đối với CHDC Congo, khi số ca tử vong tiếp tục tăng.

