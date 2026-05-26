Diễn biến mới về tình hình dịch Ebola

Văn Khoa
26/05/2026 05:43 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24.5 thông báo hơn 900 trường hợp nghi nhiễm Ebola đã được xác định tại CHDC Congo, theo AFP.

"Khi nỗ lực giám sát được tăng cường trong công tác ứng phó với dịch Ebola ở CHDC Congo, tính đến nay đã có hơn 900 trường hợp nghi nhiễm được xác định, trong đó có 101 ca được xác nhận", ông Tedros nói. Số liệu do WHO công bố hôm 22.5 cho thấy có 177 ca tử vong trong số 750 trường hợp nghi nhiễm.

Vào cuối ngày 23.5, giới chức CHDC Congo thông báo có 204 người tử vong được ghi nhận tại 3 tỉnh của quốc gia này, trong số 867 ca Ebola nghi nhiễm. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Uganda xác nhận có thêm 3 ca nhiễm. CHDC Congo tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola mới vào ngày 15.5, do chủng Bundibugyo gây ra.

Tin đồn làm trầm trọng dịch Ebola ở CHDC Congo

Ông Jean Kaseya, đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, hôm 23.5 cảnh báo rằng ngoài CHDC Congo và Uganda, nhiều nước khác thuộc châu lục này đang có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola. Ông Kaseya liệt kê "10 nước đang gặp nguy cơ", gồm Angola, Burundi, CH Trung Phi, CH Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia. Ông Kaseya cho rằng mức độ di chuyển cao và tình trạng bất ổn trong khu vực đang góp phần làm lây lan dịch bệnh.

Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros hôm 24.5 thông báo tình hình dịch bệnh do vi rút Hanta "đang ổn định", theo báo The Hill. Ông Tedros cập nhật thêm rằng WHO đã ghi nhận 12 trường hợp nhiễm vi rút Hanta và 3 bệnh nhân tử vong. Dịch bệnh được cho là bắt nguồn từ Nam Mỹ sau khi một số du khách nhiễm bệnh lên du thuyền MV Hondius hồi đầu tháng này.

Số người chết trong dịch Ebola tăng cao ở CHDC Congo

