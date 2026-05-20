Số người chết trong dịch Ebola tăng cao ở CHDC Congo

Tuy nhiên, ông Kamba nói rằng con số này chỉ là ước tính và cần nghiên cứu thêm để xác nhận liệu tất cả 131 trường hợp tử vong có thực sự liên quan đến Ebola hay không. Số liệu trước đó về dịch bệnh này cho thấy tổng cộng 91 người chết trong số 350 trường hợp nghi nhiễm, theo AFP.

Một du khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào một bệnh viện ở CHDC Congo vào ngày 18.5 Ảnh: AFP

Các chuyên gia cho rằng số ca mắc Ebola có thể sẽ tăng thêm khi giới chức y tế tiến hành giám sát nhiều hơn. Giới chức sẽ mở 3 trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, thuộc đông bắc CHDC Congo và là tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đang cử một nhóm chuyên gia đến CHDC Congo, theo AP.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 18.5 đưa ra cảnh báo du lịch, khuyến cáo công dân Mỹ đến CHDC Congo và Uganda nên tránh tiếp xúc với những người có triệu chứng như sốt, đau cơ và phát ban.

Có nên lo lắng về đợt bùng dịch Ebola lần này?

CDC thông báo thêm trong 30 ngày tới, Mỹ sẽ cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân nước ngoài đã đến CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan trong 3 tuần qua, và sẽ thực hiện các biện pháp để xác định những người có triệu chứng Ebola tại các cửa khẩu.