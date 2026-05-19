Thế giới

Mỹ chuẩn bị sàng lọc Ebola tại sân bay, một người Mỹ bị nhiễm

Thụy Miên
19/05/2026 07:34 GMT+7

Mỹ hôm 18.5 thông báo đang tăng cường những biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây lan của Ebola, bao gồm sàng lọc hành khách đến từ các vùng bị dịch và tạm ngừng dịch vụ thị thực ở các nước này.

US to screen for Ebola at airports, one American in DR Congo infected - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế biên giới kiểm tra thân nhiệt tại cửa khẩu Busunga giữa Uganda và CHDC Congo hôm 18.5

ảnh: afp

Những biện pháp do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố đã được áp dụng trong bối cảnh WHO tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Tại cuộc họp báo, ông Satish Pillai, người phụ trách ứng phó dịch Ebola của CDC, xác nhận một công dân Mỹ ở CHDC Congo đã nhiễm virus sau khi có tiếp xúc liên quan đến công việc tại địa phương.

"Người đó đã xuất hiện các triệu chứng vào cuối tuần qua và có kết quả dương tính vào cuối ngày 16.5", AFP hôm 19.5 dẫn lời ông Pillai, thêm rằng các nỗ lực đang được triển khai nhằm đưa cá nhân trên đến Đức điều trị.

Hiện Mỹ cũng đang tìm cách sơ tán 6 người khác để theo dõi sức khỏe.

Congo công bố dịch Ebola lần thứ 17 sau 80 ca tử vong

Theo ông Pillai, có khoảng 25 người làm việc tại một văn phòng thực địa Mỹ ở CHDC Congo, và CDC đang sắp xếp gửi thêm một nhà điều phối kỹ thuật cấp cao đến nơi.

"Vào thời điểm hiện tại, CDC nhận định nguy cơ tức thời cho công chúng Mỹ đang ở mức thấp, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể điều chỉnh các biện pháp y tế công cộng khi có thêm thông tin", theo CDC.

Bên cạnh việc sàng lọc tại các sân bay, CDC cho biết chuẩn bị áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người không mang hộ chiếu Mỹ nếu họ từng đến Uganda, CHDC Congo hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày qua.

Đại sứ quán Mỹ tại Kampala (Uganda) thông báo tạm thời ngừng mọi dịch vụ thị thực Mỹ, và tiến hành việc thông báo cho các đương đơn bị ảnh hưởng.

Tổng thống Donald Trump cho hay ông "quan ngại" trước đợt bùng dịch, nhưng cho rằng dịch Ebola vẫn đang bị giới hạn ở châu Phi.

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17.5 tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế' đối với một chủng vi rút Ebola đã khiến hàng chục người chết ở CHDC Congo và Uganda.

EBOLA CHDC Congo tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu dịch vụ thị thực Mỹ
