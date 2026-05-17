WHO tuyên bố dịch Ebola hiện là tình trạng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế

"WHO... xác định rằng bệnh Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại CHDC Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế gây quan ngại quốc tế (PHEIC), nhưng không đáp ứng các tiêu chí của tình trạng khẩn cấp đại dịch", WHO nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Tính đến ngày 16.5 đã có 80 ca tử vong nghi mắc Ebola, 8 ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm và 246 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo tại tỉnh Ituri của CHDC Congo, trong ít nhất 3 khu vực y tế, gồm Bunia, Rwampara và Mongbwalu, theo Reuters.

Một bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bunia tại thành phố Bunia thuộc tỉnh Ituri của CHDC Congo ngày 16.5, sau khi dịch bệnh Ebola được xác nhận bùng phút tại tỉnh Ituri Ảnh: Reuters

Bộ Y tế CHDC Congo hôm 15.5 xác nhận 80 người đã chết trong đợt bùng phát Ebola mới ở tỉnh Ituri.

Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho hay 2 ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm đã được báo cáo hôm 15 và 16.5, từ những người trở về từ CHDC Congo. Hai ca này dường như không liên quan đến nhau, trong đó có một ca tử vong.

Cũng theo WHO, một trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo, từ một người trở về từ Ituri.

Dịch bệnh Ebola đã gây ra sự tàn phá khủng khiếp ở châu Phi trong suốt 50 năm qua. Trong thời gian đó, Ebola đã cướp đi mạng sống của hơn 15.000 người, và dù có phương pháp điều trị và vắc xin cho một số chủng virus, loại virus này vẫn là một mối đe dọa chết người, theo AFP.

Trong các đợt dịch, Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, gần gũi với người nhiễm bệnh. Người khỏe mạnh có thể bị nhiễm bệnh qua dịch cơ thể của người bệnh như máu, chất nôn hoặc phân.

Ebola không lây truyền qua đường không khí, nên ít lây lan hơn so với các bệnh do virus khác. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong rất cao ở những người mắc bệnh: từ 40 đến 70% trong các đợt dịch gần đây ở CHDC Congo, theo WHO.