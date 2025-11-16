Ethiopia bùng phát virus Marburg, tỷ lệ tử vong cao ngang Ebola

Trong thông báo ngày 15.11, CDC châu Phi cho biết bệnh do virus Marburg (MVD) đã được Phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia ở Ethiopia xác nhận, The Guardian đưa tin.

“Các cuộc điều tra dịch tễ học và phân tích trong phòng thí nghiệm đang được tiến hành và chủng virus được phát hiện có nhiều điểm tương đồng với các chủng virus đã được xác định trước đó ở Đông Phi”, báo cáo từ CDC có đoạn.

Ảnh chụp hiển vi virus Marburg ẢNH: KHOA Y ĐẠI HỌC TEXAS

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 14.11 xác nhận phát hiện 9 trường hợp nhiễm virus Marburg ở miền nam Ethiopia, 2 ngày sau khi CDC châu Phi nhận báo cáo về ca xuất huyết ở khu vực.

Các cơ quan y tế Ethiopia đã hành động nhanh chóng để xác nhận và ngăn chặn sự bùng phát ở khu vực Jinka. Ethiopia sẽ phối hợp với CDC châu Phi để đảm bảo phản ứng hiệu quả và giảm nguy cơ virus lây lan sang các khu vực khác ở Đông Phi.

Virus Marburg là một trong những tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất được biết đến. Giống như Ebola, nó gây chảy máu nghiêm trọng, sốt, nôn mửa và tiêu chảy, và có thời gian ủ bệnh lên đến 21 ngày. Cũng tương tự Ebola, Marburg lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể và có tỷ lệ tử vong từ 25% đến 80%.

Một đợt bùng phát virus Marburg được ghi nhận ở Tanzania hồi tháng 1 đã khiến 10 người chết, trước khi được kiểm soát vào tháng 3. Tại Rwanda, giới chức hồi tháng 12 năm ngoái tuyên bố dập tắt được đợt dịch Marburg vốn đã gây ra 15 ca tử vong.

Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị kháng virus được phê duyệt cho virus Marburg. Dù vậy, các chuyên gia cho hay việc bù nước và điều trị các triệu chứng cụ thể sẽ làm tăng cơ hội sống sót của bệnh nhân.