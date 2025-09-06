Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Congo tuyên bố bùng phát dịch Ebola mới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
06/09/2025 05:39 GMT+7

Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 4.9 xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh Ebola mới với 28 trường hợp nghi nhiễm và 15 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát thứ 15 ở nước này, theo Reuters.

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết các mẫu xét nghiệm ngày 3.9 đã cho thấy sự hiện diện của vi rút chủng Zaire. Dấu hiệu ban đầu của đợt dịch xuất hiện vào ngày 20.8, khi một phụ nữ mang thai 34 tuổi tại tỉnh Kasai nhập viện với các triệu chứng sốt cao, nôn mửa.

- Ảnh 1.

Một nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo

ẢNH: REUTERS

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo số ca bệnh có khả năng sẽ tăng lên do tình trạng lây truyền vẫn đang tiếp diễn. "Cộng hòa Dân chủ Congo có nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại các đợt bùng phát như vậy", ông Mohamed Janabi, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, cho hay. "Trước diễn biến trên, chúng tôi đang hành động với quyết tâm ngăn chặn nhanh chóng sự lây lan của vi rút và bảo vệ cộng đồng", ông Janabi nói thêm.

Đối phó đợt dịch lần này, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện có sẵn một kho dự trữ thuốc điều trị và 2.000 liều vắc xin Ervebo. Số vắc xin này sẽ được vận chuyển tới tỉnh Kasai để ưu tiên tiêm cho những người đã tiếp xúc với bệnh nhân và các nhân viên y tế tuyến đầu, theo ABC News. Trong khi đó, Uganda, quốc gia láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng ghi nhận một đợt bùng phát dịch Ebola vào đầu năm nay.

Ebola là một loại bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây nhiễm nhanh và gây tử vong cao. Ebola được phát hiện vào năm 1976 trong 2 đợt bùng phát đồng thời ở Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo WHO, tỷ lệ tử vong trung bình do Ebola là khoảng 50%. Tuy nhiên, nhiều báo cáo khác lại chỉ ra tỷ lệ tử vong dao động từ 25 - 90%.

Tin liên quan

Quân đội CHDC Congo lại giao tranh với nhóm M23

Quân đội CHDC Congo lại giao tranh với nhóm M23

AFP hôm qua (12.8) dẫn một số nguồn tin khẳng định giao tranh dữ dội lại nổ ra giữa quân đội CHDC Congo và nhóm vũ trang M23 ở miền đông nước này dù đã có cam kết ngừng bắn lâu dài.

Khám phá thêm chủ đề

Congo EBOLA Sốt xuất huyết WHO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận