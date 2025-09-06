Congo tuyên bố bùng phát dịch Ebola mới

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết các mẫu xét nghiệm ngày 3.9 đã cho thấy sự hiện diện của vi rút chủng Zaire. Dấu hiệu ban đầu của đợt dịch xuất hiện vào ngày 20.8, khi một phụ nữ mang thai 34 tuổi tại tỉnh Kasai nhập viện với các triệu chứng sốt cao, nôn mửa.

Một nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo ẢNH: REUTERS

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo số ca bệnh có khả năng sẽ tăng lên do tình trạng lây truyền vẫn đang tiếp diễn. "Cộng hòa Dân chủ Congo có nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại các đợt bùng phát như vậy", ông Mohamed Janabi, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, cho hay. "Trước diễn biến trên, chúng tôi đang hành động với quyết tâm ngăn chặn nhanh chóng sự lây lan của vi rút và bảo vệ cộng đồng", ông Janabi nói thêm.

Đối phó đợt dịch lần này, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện có sẵn một kho dự trữ thuốc điều trị và 2.000 liều vắc xin Ervebo. Số vắc xin này sẽ được vận chuyển tới tỉnh Kasai để ưu tiên tiêm cho những người đã tiếp xúc với bệnh nhân và các nhân viên y tế tuyến đầu, theo ABC News. Trong khi đó, Uganda, quốc gia láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng ghi nhận một đợt bùng phát dịch Ebola vào đầu năm nay.

Ebola là một loại bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây nhiễm nhanh và gây tử vong cao. Ebola được phát hiện vào năm 1976 trong 2 đợt bùng phát đồng thời ở Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo WHO, tỷ lệ tử vong trung bình do Ebola là khoảng 50%. Tuy nhiên, nhiều báo cáo khác lại chỉ ra tỷ lệ tử vong dao động từ 25 - 90%.