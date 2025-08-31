WHO cảnh báo tình hình dịch tả toàn cầu

"Do quy mô, mức độ nghiêm trọng và tính chất liên kết của các đợt bùng phát này, nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia là rất cao", WHO cảnh báo.

Bệnh nhân được điều trị tại trung tâm cách ly bệnh tả ở các trại tị nạn phía tây Sudan ngày 14.8 Ảnh: AFP

Theo WHO, tình hình dịch tả tồi tệ hơn là "do xung đột và nghèo đói", với các khu vực nông thôn và bị ảnh hưởng bởi lũ lụt dễ bị dịch bệnh này tấn công. Tính từ ngày 1.1 - 17.8, WHO đã theo dõi 409.222 trường hợp mắc bệnh và 4.738 ca tử vong được báo cáo trên toàn cầu. Tuy số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca tử vong lại tăng 46%.

Dịch tả đang lan rộng ở một số quốc gia vốn không ghi nhận số ca mắc đáng kể trong nhiều năm, như CH Congo và Chad. Hiện tại, hai quốc gia này đang báo cáo tỷ lệ tử vong cao nhất, lần lượt là 7,7% và 6,8%.

Số ca mắc bệnh tả trên toàn cầu và sự lây lan về mặt địa lý đã gia tăng kể từ năm 2021. WHO cho hay từ tháng 1.2023 - 7.2025, Sudan là quốc gia có số ca tử vong do bệnh tả cao nhất thế giới. Tỷ lệ tử vong do bệnh tả ở Sudan là 2,1%, cao hơn 2,5 lần so với mức trung bình toàn cầu. Hôm 14.8, Tổ chức Bác sĩ không biên giới nhận định Sudan đang trải qua đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trong nhiều năm.