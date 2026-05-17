Thế giới

Cập nhật vi rút hanta trên du thuyền: Canada ghi nhận ca nghi nhiễm

Trí Đỗ
17/05/2026 08:08 GMT+7

Các quan chức y tế Canada cho biết một trong 4 công dân nước này đang cách ly tại tỉnh British Columbia sau khi tiếp xúc với vi rút hanta trên du thuyền MV Hondius đã có kết quả dương tính.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16.5, tiến sĩ Bonnie Henry, Giám đốc y tế tỉnh bang British Columbia (Canada), cho biết người này xuất hiện triệu chứng nhẹ, gồm sốt và đau đầu, cách đây 2 ngày. Bệnh nhân cùng bạn đời, cũng là người từng có mặt trên du thuyền, đã được chuyển đến một bệnh viện ở thành phố Victoria để đánh giá và xét nghiệm, theo The Guardian.

Du thuyền MV Hondius bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do vi rút hanta gây ra, rời cảng Granadilla de Abona, Tenerife (Tây Ban Nha) ngày 11.5.2026

Theo bà Henry, kết quả xét nghiệm tối 15.5 cho thấy bệnh nhân dương tính, song đây mới là "kết quả dương tính sơ bộ". Các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Phòng thí nghiệm vi sinh quốc gia ở Winnipeg để xét nghiệm xác nhận, với kết quả dự kiến có trong cuối tuần.

"Rõ ràng đây không phải là điều chúng tôi mong muốn, nhưng đó là tình huống chúng tôi đã có kế hoạch ứng phó", bà Henry nói.

Bà cho biết tình trạng bệnh nhân hiện ổn định, các triệu chứng vẫn ở mức nhẹ. Người này tiếp tục được cách ly, theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện khi cần thiết.

Bạn đời của bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng vẫn ở lại bệnh viện để tiếp tục được theo dõi và đánh giá. Theo bà Henry, trên tinh thần "thận trọng tối đa", người thứ ba đang tự cách ly tại cùng địa điểm cũng đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi. Người thứ tư tiếp tục tự cách ly tại nhà và được kiểm tra sức khỏe hằng ngày.

Bốn công dân Canada từng có mặt trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch vi rút hanta, đã đến Victoria vào ngày 10.5. Khi nhập cảnh, cả 4 người đều được kiểm tra và không có triệu chứng. Họ sau đó được đưa thẳng đến nơi lưu trú để bắt đầu thời gian cách ly tối thiểu 21 ngày.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị thời gian cách ly 42 ngày đối với những người có nguy cơ phơi nhiễm.

Kể từ ngày 11.4, đã có 3 người trên du thuyền tử vong do nghi nhiễm vi rút hanta, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ Đức.

Tại cuộc họp báo ngày 16.5 về tình hình dịch liên quan du thuyền MV Hondius, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tính đến nay, WHO đã nhận báo cáo tổng cộng 10 ca bệnh, trong đó có 3 ca tử vong. Trong số này, 8 người được xác nhận dương tính với vi rút Andes, một loại vi rút thuộc nhóm vi rút hanta, thông qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hai trường hợp còn lại là nghi nhiễm.

Theo ông Tedros, kể từ ngày 2.5, chưa ghi nhận thêm ca tử vong nào. Tuy nhiên, khi các hành khách tiếp tục trở về nước, số ca nhiễm có thể tăng trong những ngày tới do thời gian ủ bệnh của vi rút Andes có thể kéo dài đến 6 tuần.

"WHO nhắc lại rằng nguy cơ từ sự kiện này đối với dân số toàn cầu là thấp", ông Tedros nói.

Trong một diễn biến khác, Thái Lan đã xếp vi rút hanta vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dù nước này chưa ghi nhận ca mắc nào. Theo quy định mới, những người tiếp xúc gần với ca nhiễm sẽ phải cách ly 42 ngày.
Tiến sĩ Somruek Chungsaman, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cho biết quyết định trên nhằm tăng cường phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban quốc gia Thái Lan về Bệnh truyền nhiễm, theo Bangkok Post.
Theo Bộ Y tế Thái Lan, bệnh do vi rút hanta có thể được nhận diện qua các triệu chứng như sốt trên 38°C, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Trong các trường hợp nặng, bệnh có thể tiến triển thành suy hô hấp, tích tụ dịch trong phổi, sốc, tụt huyết áp, suy thận và tử vong.

