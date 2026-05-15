Thế giới

Cập nhật ổ dịch vi rút Hanta

Trí Đỗ
15/05/2026 05:10 GMT+7

Tính đến ngày 14.5, tổng cộng đã có 11 người nghi nhiễm hoặc nhiễm vi rút Hanta liên quan du thuyền MV Hondius mang cờ Hà Lan, trong đó có 3 trường hợp tử vong, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hiện chưa ghi nhận ca lây nhiễm nào bên ngoài du thuyền này.

Cập nhật ổ dịch vi rút Hanta - Ảnh 1.

Hành khách trên du thuyền MV Hondius sau khi xuống tàu tại cảng Granadilla de Abona, Tây Ban Nha ngày 11.5.2026

Ảnh: AFP

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 13.5 cho biết trường hợp mới nhất được xác nhận là một công dân nước này, có kết quả dương tính với vi rút Hanta sau khi được sơ tán khỏi tàu MV Hondius. Bệnh nhân đang được cách ly tại một bệnh viện ở Madrid, theo AP. Tại Pháp, một hành khách nhiễm vi rút đang được hỗ trợ sự sống tại bệnh viện ở Paris. Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist ngày 13.5 cho biết tình trạng của người này đang xấu đi.

"Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một đợt bùng phát lớn hơn", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình vẫn có thể thay đổi do thời gian ủ bệnh dài, và có thể xuất hiện thêm ca bệnh trong những tuần tới.

Sai sót khi xét nghiệm ca nhiễm virus hanta, 12 nhân viên y tế phải cách ly

Trong khi đó, Bộ Y tế Argentina ngày 13.5 cho hay một nhóm chuyên gia sẽ được cử đi trong những ngày tới để điều tra nguồn gốc dịch bệnh. Đây là đợt bùng phát vi rút Hanta đầu tiên được ghi nhận trên tàu du lịch và hiện chưa có thuốc đặc trị hay vắc xin cho vi rút này.

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Pháp ngày 13.5 yêu cầu hơn 1.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Ambition của Hãng Ambassador Cruise Line (Anh) ở lại trên tàu, sau khi khoảng 80 người xuất hiện các triệu chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính, theo AFP. Cơ quan y tế khu vực khẳng định hiện không có cơ sở để liên hệ tình hình trên tàu Ambition với ổ dịch vi rút Hanta trên du thuyền MV Hondius. Đến ngày 14.5, giới chức Pháp cho phép các hành khách không có triệu chứng rời du thuyền.

Sơ tán du thuyền có ổ dịch vi rút Hanta

Gần 150 người đến từ 23 quốc gia bắt đầu được sơ tán khỏi du thuyền có ổ dịch vi rút Hanta đang neo đậu gần đảo Tenerife của Tây Ban Nha.

