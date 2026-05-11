Thế giới

Sơ tán du thuyền có ổ dịch vi rút Hanta

Khánh An
11/05/2026 00:11 GMT+7

Gần 150 người đến từ 23 quốc gia bắt đầu được sơ tán khỏi du thuyền có ổ dịch vi rút Hanta đang neo đậu gần đảo Tenerife của Tây Ban Nha.

Reuters ngày 10.5 dẫn thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha cho hay nước này tiến hành quá trình sơ tán hành khách trên du thuyền MV Hondius neo đậu gần đảo Tenerife, khi các quan chức y tế lên du thuyền kiểm tra lần cuối và bắt đầu cho hành khách rời đi. Nhóm đầu tiên gồm các công dân Tây Ban Nha được đưa lên bờ bằng các xuồng nhỏ và lập tức lên các xe buýt di chuyển đến sân bay, nơi máy bay của chính phủ sẽ đưa họ đến Madrid.

Các xuồng tiếp cận du thuyền MV Hondius gần đảo Tenerife hôm 10.5

ẢNH: AFP

Lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha tại cảng Granadilla de Abona trên đảo Tenerife hôm 10.5

ẢNH: AFP

Nỗ lực của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đồng ý tiếp nhận du thuyền theo đề nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sau khi Cape Verde không để du thuyền cập cảng theo lịch trình trước đó, do lo ngại ổ dịch . Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, sau khi những hành khách là công dân nước này rời du thuyền, các nhóm hành khách khác cũng rời đi, trong đó có công dân Hà Lan. Máy bay của Hà Lan còn chở thêm các hành khách Đức, Bỉ và Hy Lạp. Sau đó đến lượt hành khách Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, Mỹ và các nước khác.

Máy bay dùng để sơ tán hành khách Hà Lan và các nước khác tại Sân bay Tenerife Sur-Reina Sofia

ẢNH: AFP

Xe buýt quân sự dùng để di chuyển hành khách từ du thuyền

ẢNH: AFP

Nhiều nước như Bỉ, Pháp, Đức, Ireland, Mỹ, Anh và Hà Lan ngày 9.5 xác nhận đã điều máy bay đón công dân của mình. Dự kiến, quá trình sơ tán sẽ kéo dài đến trưa 11.5 (giờ địa phương). Giới chức WHO, chính quyền Tây Ban Nha và Công ty du thuyền Oceanwide Expeditions (Hà Lan) cho hay hiện không còn hành khách nào khác trên du thuyền có triệu chứng nhiễm vi rút Hanta. Trước đó có 3 người tử vong kể từ khi phát hiện ổ dịch, bên cạnh 5 hành khách khác bị nhiễm vi rút và đã rời du thuyền.

Khuyến nghị của WHO

WHO xem tất cả những người trên du thuyền là đối tượng tiếp xúc có nguy cơ cao và cần được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Bà Maria Van Kerkhove, quyền Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết tổ chức này đã phối hợp với các quốc gia thành viên, nhất là Tây Ban Nha và Hà Lan, cũng như với các chuyên gia trên thế giới về những phương hướng phòng ngừa tốt nhất. Với các quốc gia có công dân trên du thuyền, WHO đã cung cấp thông tin về kế hoạch rời du thuyền một cách an toàn, trong đó những người nếu có triệu chứng cần lập tức lên máy bay sơ tán y tế và được đưa đến Hà Lan chăm sóc.

Có mặt tại Tenerife hỗ trợ sơ tán, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định nguy cơ từ vi rút Hanta đối với người dân địa phương là thấp. "Tôi cần các bạn nghe rõ lời tôi, đây không phải là một đại dịch Covid-19 khác. Nguy cơ y tế công cộng từ vi rút Hanta vẫn ở mức thấp", ông trấn an.

Điều gì xảy ra khi du thuyền có ổ dịch virus hanta cập cảng Tây Ban Nha?

Biến đổi khí hậu làm gia tăng phơi nhiễm ?

Giới khoa học lần đầu ghi nhận vi rút Hanta lây từ người sang người tại một ổ dịch ở khu vực Patagonia của Argentina cách đây 30 năm. Một ổ dịch khác cũng xuất hiện ở Patagonia cách đây một thập niên khiến 11 người tử vong. Theo tờ The Guardian, dù chưa xác nhận nguồn lây nhiễm, WHO đang điều tra nguồn gốc ổ dịch trên du thuyền MV Hondius theo hướng giả thuyết vi rút đã lây lan trước khi hành khách lên du thuyền. Các xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân nhiễm chủng Andes, chủng duy nhất lây từ người sang người từng được ghi nhận, chủ yếu được tìm thấy ở Argentina và Chile.

Trong khi đó, giới khoa học Argentina cho biết nước này không ghi nhận thay đổi lớn về vi rút Hanta. Giáo sư Raul Gonzalez Ittig tại Đại học Quốc gia Cordoba (Argentina) cho rằng sự gia tăng nhẹ số ca dường như liên quan hành vi của các loài gặm nhấm. Theo ông, các đợt hạn hán năm 2023 và 2024 diễn ra trước khi lượng mưa tăng trong các năm tiếp theo, nên có nhiều thực vật sinh sôi, làm thức ăn cho các loài gặm nhấm. Theo WHO, dù gia tăng, số ca nhiễm vi rút Hanta ở Argentina vẫn trong phạm vi trung bình hằng năm là 100, thấp hơn nhiều so với một số nước như Trung Quốc hay Hàn Quốc, nơi ghi nhận hàng ngàn ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong khi tỷ lệ tử vong do các chủng ở châu Á và châu Âu chưa tới 15%, con số này ở châu Mỹ lại lên đến 50%.

Thêm ca nhiễm vi rút Hanta, du thuyền chuẩn bị cập bến

AFP ngày 9.5 dẫn thông cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay có 6 ca nhiễm vi rút Hanta đã được xác nhận trong số 8 ca nghi nhiễm, sau khi dịch bùng phát trên du thuyền MV Hondius.

