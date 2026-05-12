WHO dự báo có thêm ca nhiễm virus hanta do thời gian ủ bệnh dài

Hành khách từ du thuyền lên máy bay tại sân bay Tenerife Sur-Reina Sofia trên đảo Tenerife ở Tây Ban Nha hôm 11.5 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 12.5 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khuyến cáo "công việc chưa kết thúc" trong việc kiểm soát virus hanta.

"Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một đợt bùng phát lớn hơn. Nhưng tất nhiên tình hình có thể thay đổi, và do thời gian ủ bệnh dài của virus, có khả năng chúng ta sẽ thấy nhiều ca mắc hơn trong những tuần tới", ông phát biểu trong một cuộc họp báo ở Madrid (Tây Ban Nha).

Theo ông, hành khách trên Du thuyền MV Hondius tiếp xúc với nhau rất nhiều trước khi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận. Du thuyền đã hoàn tất sơ tán vào tối 11.5 (giờ địa phương) khi neo đậu gần đảo Tenerife ở Tây Ban Nha và đang khởi hành về Hà Lan với 25 thành viên thủy thủ đoàn cùng một bác sĩ và một điều dưỡng.

12 nhân viên y tế phải cách ly 6 tuần liên quan ca nhiễm virus hanta

Sự việc trên du thuyền gây lo ngại sau khi ba hành khách tử vong trong một đợt bùng phát của loại virus hiếm gặp, hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu nào.

Tuy nhiên, các quan chức y tế đã nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu là thấp và bác bỏ những so sánh với giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19.

Hơn 120 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền MV Hondius đã được sơ tán khỏi quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong hai ngày 10 và 11.5. Các quốc gia đã áp dụng những biện pháp y tế khác nhau cho những người được sơ tán.

Hầu hết các quốc gia tuân theo hướng dẫn của WHO, bao gồm cách ly 42 ngày và giám sát liên tục những người tiếp xúc có nguy cơ cao.

Tại Mỹ, quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Jay Bhattacharya cho biết hành khách người Mỹ không nhất thiết phải cách ly.

"Tôi hy vọng [các quốc gia] sẽ làm theo lời khuyên và khuyến nghị mà chúng tôi đưa ra", ông Tedros phát biểu tại Madrid.

Tại Hà Lan, Bệnh viện Đại học Radboud phải cách ly 12 nhân viên y tế trong 6 tuần, do sai sót trong quy trình lấy máu và xử lý nước tiểu của một bệnh nhân.

Bệnh nhân này được đưa bằng máy bay từ du thuyền hôm 7.5 và xét nghiệm dương tính với virus hanta.