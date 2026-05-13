Thế giới

Du thuyền có khách nhiễm vi rút Hanta hoàn tất sơ tán

Khánh An
13/05/2026 05:16 GMT+7

Reuters ngày 12.5 dẫn thông báo của nhà điều hành Oceanwide Expeditions (Hà Lan) cho hay du thuyền MV Hondius đã khởi hành từ Tây Ban Nha về Hà Lan với 25 thành viên thủy thủ đoàn cùng 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng. Tất cả hành khách đã được sơ tán sau khi ổ dịch vi rút Hanta bùng phát trên du thuyền.

"Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự khởi đầu của một đợt bùng phát lớn hơn. Nhưng tất nhiên tình hình có thể thay đổi, và do thời gian ủ bệnh dài của vi rút, có khả năng chúng ta sẽ thấy nhiều ca mắc hơn trong những tuần tới", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo ở Madrid (Tây Ban Nha).

3 người đã tử vong sau khi vi rút Hanta lây lan trên du thuyền MV Hondius. Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 12.5 cho hay một công dân nước này đang cách ly tại Madrid sau khi sơ tán khỏi du thuyền đã xét nghiệm dương tính với vi rút Hanta. Bệnh nhân này bị sốt và khó thở, nhưng tình trạng ổn định và chưa có dấu hiệu xấu đi về lâm sàng. 13 hành khách người Tây Ban Nha còn lại hiện đang cách ly tại cùng cơ sở y tế và xét nghiệm âm tính.

Tại Hà Lan, 2 máy bay chở 28 hành khách từ du thuyền MV Hondius đã hạ cánh hôm 12.5, trong khi Bệnh viện Đại học Radboud phải cách ly 12 nhân viên y tế trong 6 tuần, do sai sót trong quy trình lấy máu và xử lý nước tiểu của một bệnh nhân. Bệnh nhân này được đưa bằng máy bay từ du thuyền đến hôm 7.5 và xét nghiệm dương tính với vi rút Hanta.

