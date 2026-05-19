Có nên lo lắng về đợt bùng dịch Ebola lần này?

Một đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến các chuyên gia lo ngại vì bệnh được phát hiện trễ nhưng đang lây lan nhanh.

Vậy chủng virus này là gì?

Ebola là gì?

Ebola là một loại virus nghiêm trọng, gây sốt, đau nhức cơ thể, nôn mửa và tiêu chảy, và có tỷ lệ tử vong cao

Bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh hoặc các vật dụng bị ô nhiễm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50%, dao động từ 25% đến 90% trong các đợt bùng phát trước đây.

Đây là đợt bùng phát thứ 17 tại Congo kể từ khi căn bệnh này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1976.

Lần này có gì khác?

Trong các lần bùng phát trước, trừ một đợt thì tất cả các đợt dịch còn lại đều là chủng Zaire phổ biến hơn.

Tuy nhiên, lần này lại là chủng Bundibugyo.

Và điều đó đã khiến việc phát hiện đợt bùng phát này bị chậm trễ, theo ông Jean-Jacques Muyembe-Tamfum.

Ông cho biết: "Nguy cơ đại dịch tiếp theo bắt nguồn từ Cộng hòa Dân chủ Congo là rất cao... Hệ thống của chúng tôi rất yếu trong việc phát hiện dịch bệnh".

Ông Muyembe-Tamfum là một trong những người đồng phát hiện ra căn bệnh này nửa thế kỷ trước, và hiện là tổng giám đốc của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia Congo.

"... họ đã sử dụng các kỹ thuật mà chúng tôi đã dùng cho đợt bùng phát năm 2018. Và để làm điều đó, chúng tôi đã sử dụng một thiết bị gọi là GeneXpert, với các hộp xét nghiệm đặc hiệu cho Ebola Zaire. Và vì vậy, các hộp Ebola Zaire này đã không nhận ra Ebola Bundibugyo", ông Muyembe-Tamfum cho hay.

Chủng Bundibugyo không có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine đã được phê duyệt.

Bệnh viện Hồi giáo Kibuli, nơi một người đàn ông Congo đã tử vong vì virus Ebola Bundibugyo ở vùng ngoại ô Kibuli của Kampala, Uganda ẢNH: REUTERS

Virus có đang lây lan rộng không?

Hôm 17.5, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế.

Lý do là do nguy cơ cao dịch bệnh có thể lây lan xa hơn nữa ra ngoài biên giới Congo.

Đợt bùng phát tập trung ở tỉnh Ituri thuộc miền đông Congo, và có khả năng đã giết chết hàng chục người.

Tại Kampala, thủ đô của Uganda láng giềng, cũng xác nhận đã xuất hiện ca bệnh

Theo hãng tin Reuters, tình hình đã trở nên phức tạp bởi xung đột và thương mại xuyên biên giới trong khu vực.

Ông Robbie Corey-Boulet của Hãng tin Reuters cho biết: "Có những người di chuyển khắp nơi, bạn biết đấy, mọi lúc trên những quãng đường dài, điều này có khả năng sẽ làm phức tạp bất kỳ nỗ lực nào nhằm khoanh vùng và truy vết tất cả các ca bệnh tiềm ẩn".

Hội đồng Cứu trợ Quốc tế và Bác sĩ Không Biên giới cho biết đang cử các đội đến ứng phó với đợt bùng phát.

WHO cho biết các nguồn cung cấp thiết bị bảo hộ bổ sung đang được đưa vào nước này.

Tuy nhiên vào hôm 17.5, Bộ trưởng Y tế Congo cho biết một công cụ then chốt để chống Ebola là sự cảnh giác.

"Hãy báo cho chúng tôi biết để các bạn có thể được chăm sóc và để chúng tôi có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan", ông Samuel Roger Kamba cho hay.