Mỹ chặn một chuyến bay của Air France vì lo ngại dịch Ebola

Một chuyến bay của Hãng hàng không Air France ẢNH: AFP

Đài CBS News ngày 21.5 đưa tin một chuyến bay của Hãng hàng không Air France (Pháp) từ Paris đi Detroit (bang Michigan, Mỹ) bị buộc phải chuyển hướng đến Montreal (Canada) do các biện pháp hạn chế của Mỹ liên quan dịch Ebola.

Sự việc xảy ra hôm 20.5 (giờ địa phương), sau khi cơ quan chức năng xác định rằng chuyến bay có một hành khách từ CHDC Congo.

Một phát ngôn viên của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho hay Air France đã sai sót khi để hành khách trên lên chuyến bay đến Mỹ.

"Do các hạn chế nhập cảnh được áp dụng để giảm nguy cơ lây lan virus Ebola, hành khách này lẽ ra không được phép lên chuyến bay. CBP đã hành động quyết đoán và không cho chuyến bay chở hành khách đó hạ cánh tại Sân bay quốc tế Detroit, và thay vào đó chuyển hướng đến Montreal, Canada", theo phát ngôn viên trên.

Có nên lo lắng về đợt bùng dịch Ebola lần này?

CBP không nói rõ liệu hành khách trên trước đó đã ở CHDC Congo hay có triệu chứng nhiễm virus Ebola không.

Hãng hàng không Air France "xác nhận rằng, theo yêu cầu của các nhà chức trách Mỹ, [chuyến bay] đã được chuyển hướng đến Sân bay Montreal", sau khi một hành khách người CHDC Congo trên máy bay không được phép nhập cảnh vào Mỹ.

"Không có trường hợp cấp cứu y tế nào trên máy bay, và giống như tất cả các hãng hàng không khác, Air France phải tuân thủ các yêu cầu nhập cảnh của các quốc gia mà hãng phục vụ", hãng cho biết thêm.

Hành khách Deborah Mistor trên chuyến bay cho biết các hành khách còn lại sau đó được đưa từ Montreal đến Detroit trên chính chiếc máy bay ban đầu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi hôm 15.5 xác nhận sự bùng phát dịch Ebola tập trung ở miền đông CHDC Congo. Đến ngày 20.5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã có ít nhất 600 trường hợp nghi nhiễm Ebola, bao gồm 139 trường hợp nghi tử vong do virus này.