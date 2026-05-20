Thế giới

WHO cập nhật mới nhất về đợt bùng phát Ebola tại châu Phi

Vi Trân
20/05/2026 17:48 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trận dịch Ebola tại châu Phi có thể đã khởi phát từ vài tháng trước và hiện gây nguy cơ cao cho khu vực.

Ngày 20.5, WHO tổ chức họp báo để thông tin về tình hình dịch Ebola đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 20.5

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đến nay đã có 600 ca nghi nhiễm, 139 ca tử vong nghi mắc Ebola và dự báo con số có thể tăng thêm do virus đã lan truyền trong một thời gian trước khi dịch được phát hiện, theo Reuters.

Ủy ban Khẩn cấp WHO đã nhóm họp trong ngày 19.5 tại Geneva (Thụy Sĩ) và xác nhận rằng đợt dịch liên quan chủng virus hiếm gặp Bundibugyo lần này là tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế nhưng chưa phải là tình trạng khẩn cấp ở mức đại dịch.

Theo ông Ghebreyesus, WHO đánh giá đợt bùng phát Ebola tại châu Phi có nguy cơ cao ở tầm quốc gia và khu vực nhưng thấp ở mức toàn cầu.

Lối vào bệnh viện tại Rwampara, tỉnh Ituri (CHDC Congo), trung tâm của đợt dịch Ebola

Mặt khác, Tổng giám đốc WHO có ý kiến phản bác về việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ trích tổ chức này phản ứng chậm đối với đợt dịch tại quốc gia châu Phi, theo AFP. "Có lẽ điều mà ngoại trưởng nói xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về cách thức hoạt động của các quy định y tế quốc tế và trách nhiệm của WHO cùng các bên liên quan", ông Ghebreyesus nói.

Cũng tại cuộc họp báo, quan chức WHO về các bệnh sốt xuất huyết do virus Anais Legand cho biết đợt dịch có thể đã bùng phát từ vài tháng trước. "Các cuộc điều tra đang diễn ra và ưu tiên của chúng tôi là cắt chuỗi lây nhiễm bằng cách thực hiện truy vết, cô lập và chăm sóc cho toàn bộ ca nghi nhiễm cũng như đã được xác nhận nhiễm bệnh", bà Legand nói.

Số người chết trong dịch Ebola tăng cao ở CHDC Congo

Bộ trưởng Y tế CHDC Congo Samuel Roger Kamba hôm qua (19.5) thông báo số người thiệt mạng trong đợt dịch Ebola bùng phát mới do chủng vi rút Bundibugyo tại CHDC Congo đã tăng lên 131 người, trên tổng số 513 trường hợp nghi nhiễm.

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola

WHO tuyên bố dịch Ebola hiện là tình trạng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế

