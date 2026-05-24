Thế giới

Hơn 200 người chết vì Ebola, thêm 10 nước châu Phi nguy cơ bị ảnh hưởng

Khánh An
24/05/2026 09:26 GMT+7

Số người chết do Ebola tăng lên 204, trong khi Liên minh châu Phi cảnh báo rằng ngoài CHDC Congo và Uganda, nhiều quốc gia khác trên lục địa này cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Các nhân viên y tế chuẩn bị chỗ cách ly cho một ca nghi nhiễm Ebola tại thành phố Goma ở CHDC Congo

Các quan chức tại CHDC Congo vừa cập nhật số người chết do dịch Ebola lên 204, vài giờ sau khi Hội Chữ thập đỏ cho biết ba tình nguyện viên đã tử vong tại nước này và Uganda xác nhận ba trường hợp nhiễm mới Ebola.

Thông cáo của Bộ Y tế CHDC Congo cho biết 204 trường hợp tử vong được ghi nhận tại ba tỉnh của quốc gia Trung Phi này, trong số 867 trường hợp nghi nhiễm. Số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 22.5 cho thấy số người chết là 177 trong số 750 trường hợp nghi nhiễm.

WHO đã tuyên bố dịch bệnh có tính lây nhiễm cao này là tình trạng khẩn cấp quốc tế.

Hôm 23.5, cơ quan y tế của Liên minh châu Phi cảnh báo rằng ngoài CHDC Congo và Uganda, nhiều quốc gia khác trên lục địa này cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi virus Ebola.

"Chúng ta có 10 quốc gia đang gặp nguy hiểm", ông Jean Kaseya, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) cho biết, đề cập Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia.

Ông Kaseya cho biết "tình trạng di chuyển cao và mất an ninh" trong khu vực đang góp phần làm lây lan dịch bệnh.

Các ca nhiễm mới được xác nhận ở Uganda vào ngày 23.5, nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận ở quốc gia Đông Phi này lên 5, kể từ khi dịch bệnh được phát hiện tại đây và ở CHDC Congo vào ngày 15.5. Một người ở Uganda đã tử vong.

Các bệnh nhân mới gồm một tài xế người Uganda, một nhân viên y tế người Uganda và một phụ nữ đến từ CHDC Congo. Tất cả đều còn sống.

Ebola là một bệnh truyền nhiễm chết người do virus gây ra, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Bệnh có thể gây chảy máu nghiêm trọng và suy tạng.

Dịch bệnh hiện nay tập trung ở miền đông CHDC Congo, khu vực bị tàn phá bởi xung đột, nơi dịch bệnh được phát hiện lần đầu ở tỉnh Ituri, giáp biên giới Uganda, trước khi lan sang Nam Kivu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức nguy cơ của dịch bệnh Ebola lên mức cao nhất đối với CHDC Congo, khi số ca tử vong tiếp tục tăng.

