Ca tử vong vì Ebola gia tăng, WHO đưa ra cảnh báo mới

Người dân CHDC Congo đau buồn vì cái chết của người thân do Ebola tại tỉnh Ituri hôm 21.5 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 22.5 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đến nay đã có 750 ca nghi nhiễm, 177 ca tử vong nghi do Ebola, trong bối cảnh WHO nâng mức cảnh báo tại CHDC Congo.

Ông cho biết WHO đã điều thêm nhân sự đến Ituri, khu vực tâm dịch Ebola tại quốc gia Trung Phi này. Trước đó, số liệu hôm 20.5 của WHO cho thấy đã có 600 ca nghi nhiễm, 139 ca tử vong nghi do Ebola.

Trả lời phỏng vấn tại trụ sở WHO ở Geneva ngày 22.5, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, ông Mohamed Yakub Janabi, cảnh báo rằng sẽ là một sai lầm nếu đánh giá thấp rủi ro do dịch Ebola gây ra. Theo ông, chỉ một trường hợp nhiễm bệnh cũng có thể lây lan virus ra ngoài CHDC Congo và Uganda.

"Sẽ là một sai lầm lớn nếu đánh giá thấp nó, đặc biệt là chủng Bundibugyo mà chúng ta chưa có vắc xin. Vì vậy, tôi thực sự khuyến khích mọi người, hãy giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh này", ông kêu gọi.

Ông nói thêm rằng dịch Ebola bùng phát ở CHDC Congo đã nhận được tương đối ít sự chú ý trên toàn cầu so với dịch hantavirus bùng phát hồi đầu tháng này, ảnh hưởng đến hành khách đến từ 23 quốc gia đi trên du thuyền.

Có nên lo lắng về đợt bùng dịch Ebola lần này?

"Chỉ cần một trường hợp tiếp xúc cũng đủ để đặt tất cả chúng ta vào nguy hiểm, vì vậy điều tôi mong muốn và cầu nguyện là chúng ta nên dành cho Ebola sự quan tâm xứng đáng", theo ông Janabi.

Ebola là một loại virus có tỷ lệ tử vong cao, gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, nôn mửa và tiêu chảy. Virus này lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, bề mặt bị nhiễm bẩn hoặc người đã chết vì bệnh.

Ngày 22.5, WHO đã nâng mức độ rủi ro của chủng Ebola Bundibugyo lên "rất cao" ở cấp quốc gia tại CHDC Congo. Trước đó, WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola hôm 17.5.

"Chúng tôi hiện đang xem xét lại đánh giá rủi ro của mình ở mức rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp ở cấp toàn cầu", người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Trong một diễn biến khác, ông Tedros kêu gọi các nước tiếp tục theo dõi hành khách từ du thuyền nhiễm virus hanta, sau khi có thêm một ca dương tính được ghi nhận trong số các thành viên thủy thủ đoàn Hà Lan.