Lãnh đạo WHO đi vào tâm dịch Ebola

Tại TP.Bunia của CHDC Congo, nơi được cho là tâm dịch Ebola hiện nay, ông Tedros kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh tốc độ lây lan của vi rút đang vượt xa các nỗ lực ứng phó, theo AP. Đợt bùng phát lần này do chủng vi rút Bundibugyo, một chủng Ebola cực kỳ hiếm gặp, gây ra và hiện tại chưa có vắc xin hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Do đó, việc cách ly và chăm sóc giảm nhẹ sớm là yếu tố sống còn.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (giữa) đến CHDC Congo ngày 30.5 ẢNH: AP

Dịch bệnh được công bố từ ngày 15.5 nhưng được cho là đã âm thầm lây lan từ vài tuần trước đó do thiếu thiết bị xét nghiệm. Tính đến nay, CHDC Congo đã ghi nhận ít nhất 1.077 ca nghi nhiễm, trong đó có 246 ca tử vong, AFP dẫn số liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết. Ngoài ra, nước láng giềng Uganda cũng đã xác nhận 9 ca nhiễm và 1 trường hợp tử vong. WHO cảnh báo quy mô thực tế của đợt dịch có thể lớn hơn rất nhiều do vi rút đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi bị phát hiện. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết chưa từng có đợt dịch Ebola nào ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh đến vậy ngay sau khi bùng phát.

Ebola bùng dịch quá nhanh, vượt khả năng ứng phó ở Congo

Nỗ lực dập dịch của WHO và chính phủ CHDC Congo đang vấp phải 2 rào cản lớn là xung đột vũ trang và khác biệt về phong tục tập quán. Chiến sự khiến hàng triệu người phải tị nạn trong các lều trại tập trung chật hẹp, mất vệ sinh, nơi nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở mức báo động đỏ. Bên cạnh đó, người dân địa phương đã phản ứng giận dữ về quy trình mai táng nghiêm ngặt của ngành y tế vì xung đột với phong tục chôn cất truyền thống. Nhiều người đã tấn công các trung tâm y tế ít nhất 3 lần để giành lại thi thể thân nhân. "Tôi hiểu nỗi đau khi mất người thân và ý nghĩa của việc tưởng nhớ họ nhưng một số hoạt động, gồm chạm vào thi thể người chết vì Ebola có thể làm vi rút lây lan thêm", ông Tedros nói.

Mặt khác, Tổng giám đốc WHO kêu gọi các nước cân nhắc dỡ bỏ biện pháp chống dịch như cấm đi lại hay đóng cửa biên giới vì cho rằng những hành động này sẽ làm giảm tính minh bạch trong chia sẻ thông tin cứu người.