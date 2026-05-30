WHO thử nghiệm phương pháp điều trị Ebola giữa đại dịch

Theo Reuters dẫn tuyên bố từ WHO, 3 ứng viên điều trị được ưu tiên gồm: MBP134 của Mapp Biopharmaceutical, Maftivimab của Regeneron, và thuốc kháng vi rút Remdesivir của Gilead Sciences. Đây đều là các hãng dược - công nghệ sinh học có trụ sở tại Mỹ. WHO nhấn mạnh các thuốc và vắc xin tiềm năng cần được đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng để có thêm dữ liệu về độ an toàn và hiệu quả. Ngày 28.5, ông Jean Kaseya, người đứng đầu cơ quan y tế của Liên minh châu Phi, cho biết vắc xin sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay.

Ebola bùng dịch quá nhanh, vượt khả năng ứng phó ở Congo

Hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt đặc hiệu cho chủng Bundibugyo. Regeneron cho biết nguồn cung Maftivimab đã có sẵn tại CHDC Congo, nếu WHO muốn sử dụng ngay cho điều trị hoặc đưa vào nghiên cứu bổ sung. WHO cho biết đang phối hợp với chính quyền CHDC Congo, Uganda, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi và các đối tác để thiết kế thử nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt.

Khử trùng sau khi tiếp xúc với người nhiễm Ebola tại CHDC Congo ngày 24.5 Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, Mỹ, Mexico và Canada ngày 28.5 công bố các biện pháp y tế công cộng thống nhất đối với người đến từ các khu vực châu Phi có nguy cơ Ebola cao, nhằm bảo vệ người dân và du khách trong thời gian diễn ra World Cup, theo tờ The Guardian.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến CHDC Congo tối 28.5. Tại đây, ông khẳng định dịch Ebola "hoàn toàn có thể ngăn chặn được", đồng thời cho biết WHO không ủng hộ lệnh cấm đi lại để chống lại dịch bệnh vì chúng "không giúp ích được nhiều".