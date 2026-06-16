Ebola lan nhanh ở CHDC Congo, 181 người chết

Đây là một trong những mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ khi đợt dịch hiện nay bùng phát. Tuy nhiên, giới chức y tế cho rằng số ca thực tế có thể cao hơn, do dịch chỉ được xác nhận từ ngày 15.5 - nhiều tuần sau khi xuất hiện các ca nghi nhiễm. Tỷ lệ truy vết tiếp xúc hiện cũng chỉ đạt 56%, làm gia tăng nguy cơ bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng.

Các nhân viên y tế khử trùng toàn thân tại một phòng khám ở CHDC Congo ngày 12.6 Ảnh: AP

Đợt bùng phát mới nhất là đợt dịch Ebola thứ 17 tại CHDC Congo, do vi rút Bundibugyo gây ra. Đây là một chủng hiếm gặp và hiện chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị. Các ca nhiễm chủ yếu được ghi nhận tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, đồng thời lan qua biên giới sang Uganda.

Mô hình dự báo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo đợt dịch có thể tiếp tục lan rộng, thậm chí có nguy cơ sánh ngang với dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014 - 2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng, theo tờ The Guardian. Công tác ứng phó đang đối mặt nhiều trở ngại, gồm khó khăn trong việc lấy mẫu xét nghiệm từ người đã tử vong, năng lực điều trị hạn chế, truy vết yếu, thiếu ngân sách và thiếu vật tư phòng ngừa lây nhiễm tại nhiều cơ sở y tế.