Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ca nhiễm Ebola ở châu Phi tăng, Mỹ giục châu Âu siết đi lại

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/06/2026 08:03 GMT+7

Dịch Ebola tại CHDC Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên gần 600, trong bối cảnh các cơ quan y tế gặp nhiều khó khăn.

Trong thông báo ngày 9.6 trên mạng xã hội X, chính phủ CHDC Congo cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận đã tăng lên 598, trong đó có 115 trường hợp tử vong. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận 22 bệnh nhân đã hồi phục. Các ca bệnh mới hiện chưa lan sang những khu vực y tế khác, theo Reuters.

Ca nhiễm Ebola ở châu Phi tăng, Mỹ giục châu Âu siết đi lại- Ảnh 1.

Các nhân viên y tế khử trùng để ngăn chặn đợt bùng phát Ebola mới tại Rwampara, tỉnh Ituri, CHDC Congo ngày 21.5.2026

ẢNH: REUTERS

Đợt bùng phát lần này do chủng Ebola Bundibugyo gây ra, được công bố chính thức vào ngày 15.5. Tuy nhiên, các quan chức y tế sau đó thừa nhận vi rút có thể đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, khiến công tác truy vết và kiểm soát dịch bị chậm trễ.

Các ca nhiễm hiện được ghi nhận tại 17 khu vực y tế ở tỉnh Ituri, 7 khu vực y tế ở Bắc Kivu và 1 khu vực y tế ở Nam Kivu. Đây đều là những địa phương ở miền đông CHDC Congo, nơi nhiều năm qua bị tàn phá bởi xung đột vũ trang, khiến hệ thống y tế vốn yếu kém càng thêm quá tải.

"Nếu bị sốt, nôn mửa, tiêu chảy hoặc suy nhược nghiêm trọng, người dân cần đến ngay trung tâm y tế gần nhất", chính phủ CHDC Congo khuyến cáo trong thông báo. Các nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế và không tấn công lực lượng ứng phó dịch bệnh.

Sự ngờ vực của cộng đồng địa phương tiếp tục là một trong những trở ngại lớn. Các vụ tấn công nhằm vào đội mai táng và trung tâm điều trị đã được ghi nhận, làm gia tăng nguy cơ lây lan, đặc biệt trong bối cảnh Ebola có thể truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh hoặc thi thể nạn nhân, theo The Guardian.

Theo nhiều bác sĩ, nhân viên nhân đạo và quan chức y tế công cộng, lực lượng tuyến đầu tại CHDC Congo cũng đang thiếu các thiết bị bảo hộ cơ bản để tự bảo vệ và ngăn dịch lan rộng. Tình trạng này khiến công tác điều trị, cách ly và mai táng an toàn gặp thêm nhiều rủi ro.

Cùng ngày 9.6, tổ chức cứu trợ quốc tế International Rescue Committee kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thêm kinh phí khẩn cấp nhằm hỗ trợ CHDC Congo kiểm soát ổ dịch tại tỉnh Ituri trước khi dịch lan rộng hơn. Tổ chức này cảnh báo nếu nguồn lực không được bổ sung kịp thời, nguy cơ dịch vượt khỏi các khu vực đang bị ảnh hưởng sẽ tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các nước châu Âu áp đặt hạn chế đi lại đối với những người gần đây từng đến các quốc gia Trung Phi bị ảnh hưởng bởi Ebola. Theo Reuters dẫn lời quan chức Mỹ ngày 9.6, Mỹ muốn ngăn nguy cơ vi rút lan ra quốc tế, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup bóng đá.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington "không thể để Ebola xâm nhập vào Mỹ". Các nỗ lực của chính quyền Trump hiện tập trung vào việc giữ những người có nguy cơ phơi nhiễm ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ, dù nước này có các cơ sở y tế đủ năng lực điều trị Ebola và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hạn chế đi lại, cùng với cam kết tài trợ cho nỗ lực ứng phó dịch Ebola, cho thấy Washington đã tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân Mỹ trước chủng virus Bundibugyo. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Dịch bệnh Ebola đã gây khó khăn cho một số chuyến đi trước thềm World Cup FIFA, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tin liên quan

Nguy cơ tái diễn thảm họa Ebola

Nguy cơ tái diễn thảm họa Ebola

Mỹ vừa thông báo sẽ cấp thêm 38 triệu USD cho nỗ lực ứng phó dịch Ebola trong bối cảnh giới chức y tế nước này đưa ra cảnh báo đáng quan ngại về nguy cơ dịch bệnh.

Mỹ phát cảnh báo mới về dịch Ebola

Lãnh đạo WHO đi vào tâm dịch Ebola

Khám phá thêm chủ đề

EBOLA Mỹ CHDC Congo Ca nhiễm Ebola tăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận