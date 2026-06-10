Ca nhiễm Ebola ở châu Phi tăng, Mỹ giục châu Âu siết đi lại

Trong thông báo ngày 9.6 trên mạng xã hội X, chính phủ CHDC Congo cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận đã tăng lên 598, trong đó có 115 trường hợp tử vong. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận 22 bệnh nhân đã hồi phục. Các ca bệnh mới hiện chưa lan sang những khu vực y tế khác, theo Reuters.

Các nhân viên y tế khử trùng để ngăn chặn đợt bùng phát Ebola mới tại Rwampara, tỉnh Ituri, CHDC Congo ngày 21.5.2026 ẢNH: REUTERS

Đợt bùng phát lần này do chủng Ebola Bundibugyo gây ra, được công bố chính thức vào ngày 15.5. Tuy nhiên, các quan chức y tế sau đó thừa nhận vi rút có thể đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được phát hiện, khiến công tác truy vết và kiểm soát dịch bị chậm trễ.

Các ca nhiễm hiện được ghi nhận tại 17 khu vực y tế ở tỉnh Ituri, 7 khu vực y tế ở Bắc Kivu và 1 khu vực y tế ở Nam Kivu. Đây đều là những địa phương ở miền đông CHDC Congo, nơi nhiều năm qua bị tàn phá bởi xung đột vũ trang, khiến hệ thống y tế vốn yếu kém càng thêm quá tải.

"Nếu bị sốt, nôn mửa, tiêu chảy hoặc suy nhược nghiêm trọng, người dân cần đến ngay trung tâm y tế gần nhất", chính phủ CHDC Congo khuyến cáo trong thông báo. Các nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế và không tấn công lực lượng ứng phó dịch bệnh.

Sự ngờ vực của cộng đồng địa phương tiếp tục là một trong những trở ngại lớn. Các vụ tấn công nhằm vào đội mai táng và trung tâm điều trị đã được ghi nhận, làm gia tăng nguy cơ lây lan, đặc biệt trong bối cảnh Ebola có thể truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh hoặc thi thể nạn nhân, theo The Guardian.

Theo nhiều bác sĩ, nhân viên nhân đạo và quan chức y tế công cộng, lực lượng tuyến đầu tại CHDC Congo cũng đang thiếu các thiết bị bảo hộ cơ bản để tự bảo vệ và ngăn dịch lan rộng. Tình trạng này khiến công tác điều trị, cách ly và mai táng an toàn gặp thêm nhiều rủi ro.

Cùng ngày 9.6, tổ chức cứu trợ quốc tế International Rescue Committee kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thêm kinh phí khẩn cấp nhằm hỗ trợ CHDC Congo kiểm soát ổ dịch tại tỉnh Ituri trước khi dịch lan rộng hơn. Tổ chức này cảnh báo nếu nguồn lực không được bổ sung kịp thời, nguy cơ dịch vượt khỏi các khu vực đang bị ảnh hưởng sẽ tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các nước châu Âu áp đặt hạn chế đi lại đối với những người gần đây từng đến các quốc gia Trung Phi bị ảnh hưởng bởi Ebola. Theo Reuters dẫn lời quan chức Mỹ ngày 9.6, Mỹ muốn ngăn nguy cơ vi rút lan ra quốc tế, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup bóng đá.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington "không thể để Ebola xâm nhập vào Mỹ". Các nỗ lực của chính quyền Trump hiện tập trung vào việc giữ những người có nguy cơ phơi nhiễm ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ, dù nước này có các cơ sở y tế đủ năng lực điều trị Ebola và ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hạn chế đi lại, cùng với cam kết tài trợ cho nỗ lực ứng phó dịch Ebola, cho thấy Washington đã tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân Mỹ trước chủng virus Bundibugyo. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Dịch bệnh Ebola đã gây khó khăn cho một số chuyến đi trước thềm World Cup FIFA, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.