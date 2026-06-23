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Messi lại làm điều không tưởng ở tuổi 39: Phá kỷ lục World Cup dù hỏng penalty
Video World Cup 2026

Messi lại làm điều không tưởng ở tuổi 39: Phá kỷ lục World Cup dù hỏng penalty

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Đá hỏng phạt đền và không còn ở đỉnh cao thể lực, Lionel Messi vẫn khiến cả thế giới phải ngả mũ khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Ở tuổi 39, anh tiếp tục chứng minh thời gian dường như không thể đánh bại mình.

Trước World Cup 2026, nhiều người đặt câu hỏi liệu Lionel Messi còn có thể tạo ra khác biệt ở tuổi 39 hay không. Nhưng cũng như rất nhiều lần trong sự nghiệp, siêu sao người Argentina lại khiến mọi hoài nghi trở nên vô nghĩa.

Trong chiến thắng của đội tuyển Argentina trước đội tuyển Áo rạng sáng 23.6, Messi ghi 2 bàn thắng để nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 18, chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Messi lại làm điều không tưởng ở tuổi 39 Phá kỷ lục World Cup dù hỏng penalty

Điều đáng nói là cột mốc ấy đến trong một trận đấu không hoàn hảo. Messi từng đá hỏng phạt đền ở đầu trận, một tình huống khiến cả sân vận động chết lặng. Nhưng rồi anh lại lên tiếng đúng lúc bằng 2 bàn thắng, một lần nữa cho thấy khả năng vượt qua nghịch cảnh đã trở thành thương hiệu trong sự nghiệp của mình.

Messi không còn là cầu thủ có thể liên tục rê bóng qua hàng loạt đối thủ hay bứt tốc như thời đỉnh cao. Tuy nhiên, điều khiến anh khác biệt chưa bao giờ chỉ là tốc độ hay kỹ thuật.

Đó là khả năng xuất hiện ở đúng thời điểm quyết định. Trong những khoảnh khắc quan trọng nhất, Messi vẫn luôn biết cách tạo ra khác biệt bằng tư duy chơi bóng, khả năng đọc tình huống và sự lạnh lùng trước khung thành.

Messi lại làm điều không tưởng ở tuổi 39: Phá kỷ lục World Cup dù hỏng penalty - Ảnh 1.

Thế giới bóng đá chưa nhìn thấy giới hạn của Messi

ẢNH: REUTERS

Bàn thắng vào lưới đội tuyển Áo cũng mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt khi được ghi đúng 40 năm sau ngày Diego Maradona tạo nên một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử World Cup trước đội tuyển Anh tại Mexico 1986.

Trong nhiều năm, bóng đá Argentina luôn tồn tại cuộc tranh luận về Maradona và Messi. Nhưng có lẽ lúc này điều đó không còn quá quan trọng. Messi đã xây dựng cho mình một di sản riêng, với những cột mốc mà chưa cầu thủ nào trong lịch sử World Cup từng chạm tới.


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