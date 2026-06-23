Rạng sáng 23.6 (theo giờ Việt Nam), Messi ghi cú đúp, giúp Argentina thắng Áo với tỷ số 2-0 để sớm lấy vé vào vòng 32 đội World Cup 2026. Với 18 bàn thắng, Messi đi vào lịch sử mọi thời đại World Cup khi là người ghi bàn nhiều nhất, nhiều hơn huyền thoại người Đức Miroslav Klose 2 bàn.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Klose từng một mình giữ ngôi số một với 16 bàn sau 24 trận qua 4 kỳ World Cup từ năm 2002 đến 2014.

Huyền thoại Miroslav Klose dự đoán đúng 'Kỷ lục sẽ bị Messi phá vỡ, cậu ấy là thiên tài'

Trước khi Argentina bước vào chiến dịch World Cup 2026, trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ Suddeutsche Zeitung đăng tải hôm 12.6, huyền thoại bóng đá Đức, Miroslav Klose từng thừa nhận chờ đợi ngày kỷ lục ghi bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của chính mình bị xô đổ. Khi ấy, Lionel Messi là cái tên được Klose kỳ vọng nhiều nhất.

Miroslav Klose chia sẻ: "Tôi dự đoán kỷ lục của mình sẽ bị phá vỡ ở giải đấu này. Với số lượng đội tham gia đông hơn, sẽ có nhiều trận đấu hơn và do đó có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Và tôi dự đoán Argentina và Pháp sẽ tiến xa. Điều đó hoàn toàn ổn, kỷ lục dù sao cũng sẽ bị phá vỡ, và khi đó Messi có thể làm điều đó. Tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Messi, luôn luôn như vậy. Messi là một thiên tài. Và tôi cũng rất tôn trọng huấn luyện viên người Argentina".

Thời điểm đó, Klose vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 bàn thắng sau 24 trận. Messi bám sát phía sau với 13 pha lập công và cần thêm 4 bàn để vượt qua cột mốc lịch sử của người Đức.

Miroslav Klose từng một mình giữ ngôi số một với 16 bàn sau 24 trận qua 4 kỳ World Cup từ năm 2002 đến 2014 ẢNH: REUTERS

Không mất quá nhiều thời gian để đội trưởng Argentina hoàn thành nhiệm vụ. Trong trận ra quân gặp Algeria, Messi bùng nổ với cú hat-trick, qua đó cân bằng thành tích 16 bàn của Klose.

Đến cuộc đối đầu với Áo rạng sáng 23.6, Messi tiếp tục lên tiếng bằng một pha lập công nữa để nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 17. Đến cuối trận, Messi tiếp tục ghi bàn, nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 18. Đội tuyển Argentina cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Cũng trong buổi phỏng vấn đó, cựu danh thủ Đức cho rằng thể thức World Cup mở rộng với nhiều trận đấu hơn sẽ tạo điều kiện để những chân sút hàng đầu phá vỡ các cột mốc cũ, đồng thời khẳng định ông không hề tiếc nuối nếu người làm được điều đó không ai khác là Messi.

Chiến tích của thủ quân đội tuyển Argentina cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình và những người thân yêu.

Trên trang Instagram cá nhân, ca sĩ Shakira gửi thông điệp đầy xúc động đến đội trưởng Argentina: "Tôi rất tự hào về anh, Leo, và về tất cả những gì anh đang đạt được cho gia đình, đất nước của mình và cả cộng đồng người Latinh. Sự tận tâm và cống hiến của anh là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Hãy tiếp tục tỏa sáng nhé!".

Vợ của Messi, Antonela Roccuzzo, không giấu được sự hạnh phúc sau khi chứng kiến chồng mình trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. "Thật là một đặc ân khi được chứng kiến anh liên tục làm nên lịch sử hết lần này đến lần khác".