Động đất rung chuyển Mexico, Tổng thống Sheinbaum sơ tán giữa họp báo

Nhiều người tại Mexico City chạy ra đường sau trận động đất ẢNH: REUTERS

Tờ The Washington Post ngày 2.1 đưa tin một trận động đất mạnh làm rung chuyển miền nam và miền trung Mexico, làm gián đoạn cuộc họp báo đầu tiên của Tổng thống Claudia Sheinbaum trong năm mới, khi cảnh báo động đất vang lên.

Trận động đất có cường độ 6,5 độ Richter với tâm chấn gần San Marcos (bang Guerrero) - thị trấn gần thành phố Acapulco bên bờ Thái Bình Dương, theo Cơ quan Địa chấn quốc gia Mexico.

Reuters dẫn thông báo của Trung tâm Nghiên cứu khoa học trái đất Đức (GFZ) cho rằng trận động đất có cường độ 6,3 độ Richter với tâm chấn sâu 10 km.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều người tại Mexico City chạy ra đường. Một số người lo lắng gọi điện và nhắn tin cho người thân và bạn bè. Một hình ảnh khác cho thấy cột điện và đường dây bị rung lắc do động đất.

Viết trên mạng xã hội X sau khi gọi điện cho thống đốc bang, Tổng thống Sheinbaum cho hay chưa có thiệt hại nghiêm trọng được ghi nhận ngay tại bang Guerrero. Bà viết thêm rằng chưa có thiệt hại được báo cáo tại thủ đô Mexico City.

Theo bà Sheinbaum, tâm chấn của trận động đất cách thị trấn San Marcos khoảng 15 km và cách thủ đô Mexico City khoảng 230 km.

Bà Sheinbaum đã bình tĩnh sơ tán cùng các nhà báo trong buổi họp báo sáng nêu trên, diễn ra tại dinh tổng thống. Theo AFP, họ đã trở lại vài phút sau đó.

Mexico nằm trên năm mảng kiến tạo, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia dễ bị động đất nhất thế giới, đặc biệt là tại các khu vực dọc theo bờ Thái Bình Dương.

Năm 1985, một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter với tâm chấn ngoài khơi bờ Thái Bình Dương đã tàn phá phần lớn miền trung và miền nam Mexico, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mexico City.

Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ngày 19.9.2017 đã làm 369 người thiệt mạng, phần lớn ở thủ đô.