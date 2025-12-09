Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Động đất mạnh tấn công trong đêm, Nhật cảnh báo sóng thần, nguy cơ sắp tới

Văn Khoa
Văn Khoa
09/12/2025 07:04 GMT+7

Một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra ở vùng đông bắc Nhật Bản vào khuya 8.12, khiến cơ quan khí tượng ban hành cảnh báo sóng thần cho những khu vực ven biển thuộc các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra lúc 23 giờ 15 phút ngày 8.12 (giờ Nhật) ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương thuộc tỉnh Aomori ở độ sâu 54 km, làm tăng khả năng xảy ra một trận động đất có cường độ tương tự hoặc thậm chí lớn hơn tại cùng khu vực trong vài ngày tới, theo Kyodo News.

Động đất mạnh 7,5 độ richter tại Nhật Bản

Đây là lần đầu tiên JMA ban hành cảnh báo như thế cho các vùng ven biển Hokkaido và bờ biển Sanriku, trải dài từ Aomori qua các tỉnh Iwate và Miyagi.

Văn phòng Nội các Nhật Bản kêu gọi người dân duy trì trạng thái sẵn sàng đặc biệt trong ít nhất một tuần, chẳng hạn như chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ khẩn cấp để có thể sơ tán ngay lập tức nếu cần thiết.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kêu gọi người dân chú ý đến thông tin do chính quyền công bố trong tuần tới và sẵn sàng sơ tán ngay khi cảm thấy mặt đất rung chuyển.

Động đất mạnh tấn công đông bắc Nhật Bản trong đêm - Ảnh 1.

Các kệ sách và tài liệu bị đổ trong trận động đất được nhìn thấy tại văn phòng Hakodate của Hãng tin Kyodo News ở Hokkaido (Nhật Bản) vào ngày 8.12.2025

Ảnh: Reuters

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, JMA đã cảnh báo về sóng thần cao tới 3 m, và cơn sóng cao nhất được quan sát thấy là khoảng 70 cm ở Iwate. Khoảng 3 tiếng rưỡi sau khi trận động đất xảy ra, cảnh báo sóng thần đã được hạ xuống mức khuyến cáo. Lúc 6 giờ 20 ngày 9.12 (khoảng 4 giờ 20 cùng ngày theo giờ Việt Nam), cảnh báo đã được gỡ bỏ.

Tại Aomori và Hokkaido, đã có báo cáo về hơn 10 trường hợp bị thương, trong đó có ít nhất một trường hợp nghiêm trọng ở Hidaka (Hokkaido), và cho đến nay chưa có trường hợp tử vong nào. Chính quyền tỉnh Aomori cho biết khoảng 2.700 ngôi nhà bị mất điện, theo Kyodo News.

Không có bất thường nào được báo cáo từ các nhà máy điện hạt nhân ở Hokkaido hoặc các tỉnh Aomori, Miyagi và Fukushima ở phía đông bắc của Nhật Bản. Chính quyền cũng xác nhận không có bất thường nào tại một nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân ở làng Rokkasho, thuộc tỉnh Aomori.

Trận động đất mạnh 9,0 độ Richter năm 2011, khiến gần 20.000 người thiệt mạng và hơn 2.500 người mất tích, gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima, cũng xảy ra ngoài khơi đông bắc Nhật Bản, theo Kyodo News.

