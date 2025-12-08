Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Động đất 7,0 độ Richter rung chuyển biên giới Mỹ - Canada

Trí Đỗ
Trí Đỗ
08/12/2025 05:00 GMT+7

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất mạnh 7,0 độ Richter xảy ra lúc 20 giờ 41 phút ngày 6.12 (rạng sáng 7.12 giờ Hà Nội) tại bang Alaska (Mỹ), khiến nhiều khu vực từ thủ phủ Juneau đến một số vùng lân cận của Canada rung chuyển. Tâm chấn được xác định ở độ sâu 10 km, cách Yakutat khoảng 96 km về phía đông bắc, theo The Guardian.

Ông Austin Holland, Giám đốc Trung tâm Động đất Alaska, cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại, song thừa nhận trận động đất "được cảm nhận rất rõ" dù xảy ra tại khu vực hẻo lánh. Ông cho rằng các đứt gãy lớn tại Alaska khiến một trận động đất mạnh như vậy "không phải điều bất ngờ". Trung tâm Động đất Alaska cho hay có hơn 20 dư chấn, trong đó có một số trên 5,0 độ Richter, đã được ghi nhận sau rung chấn chính.

Động đất 7,0 độ Richter rung chuyển biên giới Mỹ - Canada - Ảnh 1.

Sông băng Hubbard, nằm gần khu vực xảy ra động đất ở Yakutat, Alaska (Mỹ)

ẢNH: AP

Bên phía Canada, Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia tại Whitehorse nhận được các cuộc gọi 911 ngay sau khi rung lắc xảy ra. Nhà địa chấn học Alison Bird thuộc Bộ Tài nguyên thiên nhiên Canada cho biết khu vực Yukon chịu ảnh hưởng mạnh nhất là vùng núi thưa dân. "Nhiều người báo đồ đạc rơi khỏi kệ và tường rung mạnh, nhưng chưa thấy thiệt hại về kết cấu", bà nói.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần quốc gia Mỹ xác nhận không có nguy cơ sóng thần. Công tác theo dõi vẫn đang tiếp tục do khu vực thường xuyên có biến động địa chấn. Dù dân cư thưa và cách xa trung tâm đô thị, khu vực quanh Yakutat và Yukon vẫn tiềm ẩn rủi ro địa chất sau trận động đất lớn.

Chính phủ Nhật Bản dự đoán có khoảng 70% khả năng một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter sẽ xảy ra ở thủ đô Tokyo và vùng phụ cận trong 30 năm tới, theo Kyodo News.

