Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Philippines - Canada ký một thỏa thuận quân sự mới

Vi Trân
Vi Trân
02/11/2025 16:25 GMT+7

Philippines và Canada chuẩn bị ký Thỏa thuận tình trạng các lực lượng thăm viếng (SOVFA) trong ngày 2.11 nhằm mở rộng hợp tác an ninh và tập trận chung.

Bộ Quốc phòng Philippines ngày 2.11 thông báo Bộ trưởng Gilberto Teodoro sẽ ký Thỏa thuận tình trạng các lực lượng thăm viếng (SOVFA) với Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty tại Manila trong ngày, theo AP. Việc đàm phán giữa hai bên về thỏa thuận đã hoàn tất vào tháng 3.

Philippines và Canada ký thỏa thuận VFA tăng cường hợp tác an ninh 2024 - Ảnh 1.

Quân nhân Philippines quan sát tàu hộ tống HMCS Montreal (FFH336) của Canada trong cuộc tập trận chung tại vùng biển gần Philippines năm 2024

ẢNH: QUÂN ĐỘI PHILIPPINES

Thỏa thuận này thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động thăm viếng của binh sĩ, khí tài và các cuộc tập trận giữa các nước. Philippines đã ký SOVFA với Mỹ vào năm 1998 và với Úc sau đó 9 năm.

Dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines đã ký SOVFA với Nhật Bản (còn được gọi là Thỏa thuận Tiếp cận qua lại - RAA) và New Zealand. Canada sẽ là nước thứ 3 trong khi những đàm phán đang diễn ra với Pháp, Singapore. Bộ trưởng Teodoro và các quan chức khác cho hay Philippines cũng dự tính khởi động đàm phán với Anh và có thể với Đức, Ấn Độ.

Vào đầu cuộc gặp ngày 2.11 với người đồng cấp Canada, Bộ trưởng Teodoro nói rằng thỏa thuận sẽ là chìa khóa để thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chống lại những hành động nhằm tái định nghĩa các chuẩn mực để phục vụ lợi ích ích kỷ của các nước mạnh.

Năm 2024, Canada ký một thỏa thuận về hợp tác quốc phòng với Philippines. Năm 2023, hai bên ký thỏa thuận cho phép Philippines tiếp cận dữ liệu từ hệ thống phát hiện tàu trái phép bằng công nghệ vệ tinh của Canada, ngay cả khi tàu đó tắt bộ thiết bị phát tín hiệu vị trí.

Tin liên quan

Philippines, Canada, Mỹ, Úc tập trận chung trên Biển Đông

Philippines, Canada, Mỹ, Úc tập trận chung trên Biển Đông

Philippines, Canada, Mỹ và Úc hôm nay 7.8 khởi động cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên tại Biển Đông nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng.

Hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông buộc Tổng thống Duterte khôi phục VFA với Mỹ?

Philippines - Pháp đối thoại về thỏa thuận các lực lượng thăm viếng

Khám phá thêm chủ đề

Philippines canada VFA Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng hợp tác quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận