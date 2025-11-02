Philippines - Canada ký một thỏa thuận quân sự mới

Bộ Quốc phòng Philippines ngày 2.11 thông báo Bộ trưởng Gilberto Teodoro sẽ ký Thỏa thuận tình trạng các lực lượng thăm viếng (SOVFA) với Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty tại Manila trong ngày, theo AP. Việc đàm phán giữa hai bên về thỏa thuận đã hoàn tất vào tháng 3.

Quân nhân Philippines quan sát tàu hộ tống HMCS Montreal (FFH336) của Canada trong cuộc tập trận chung tại vùng biển gần Philippines năm 2024 ẢNH: QUÂN ĐỘI PHILIPPINES

Thỏa thuận này thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động thăm viếng của binh sĩ, khí tài và các cuộc tập trận giữa các nước. Philippines đã ký SOVFA với Mỹ vào năm 1998 và với Úc sau đó 9 năm.

Dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines đã ký SOVFA với Nhật Bản (còn được gọi là Thỏa thuận Tiếp cận qua lại - RAA) và New Zealand. Canada sẽ là nước thứ 3 trong khi những đàm phán đang diễn ra với Pháp, Singapore. Bộ trưởng Teodoro và các quan chức khác cho hay Philippines cũng dự tính khởi động đàm phán với Anh và có thể với Đức, Ấn Độ.

Vào đầu cuộc gặp ngày 2.11 với người đồng cấp Canada, Bộ trưởng Teodoro nói rằng thỏa thuận sẽ là chìa khóa để thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chống lại những hành động nhằm tái định nghĩa các chuẩn mực để phục vụ lợi ích ích kỷ của các nước mạnh.

Năm 2024, Canada ký một thỏa thuận về hợp tác quốc phòng với Philippines. Năm 2023, hai bên ký thỏa thuận cho phép Philippines tiếp cận dữ liệu từ hệ thống phát hiện tàu trái phép bằng công nghệ vệ tinh của Canada, ngay cả khi tàu đó tắt bộ thiết bị phát tín hiệu vị trí.