Động đất 7 độ Richter rung chuyển Đài Loan

Trận động đất có độ sâu 73 km, được cảm nhận trên khắp đảo và khiến nhiều tòa nhà rung lắc tại thành phố Đài Bắc. Chính quyền xếp sự cố ở cấp độ 4, mức có thể gây thiệt hại nhẹ. Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại lớn hay thương vong, theo Reuters ngày 28.12.

Vị trí trận động đất xảy ra cách huyện ven biển phía đông bắc Đài Loan khoảng 32 km ngày 27.12.2025 ẢNH: Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ

Giới chức Đài Bắc cho biết chỉ ghi nhận một số sự cố nhỏ như rò rỉ khí gas, nước và hư hại cục bộ tại một số công trình. Công ty Điện lực Đài Loan cho hay hơn 3.000 hộ dân tại Nghi Lan bị mất điện trong thời gian ngắn trước khi được khôi phục.

Hãng sản xuất chip TSMC xác nhận một số cơ sở tại khu công nghệ Hsinchu đã thực hiện quy trình sơ tán theo tiêu chuẩn an toàn. Sau đó, các nhân viên của công ty đã quay lại làm việc bình thường.

Cơ quan Khí tượng Đài Loan cảnh báo người dân cần đề phòng dư chấn từ 5,5 đến 6 độ Richter trong những ngày tới, song cho rằng thiệt hại tổng thể sẽ hạn chế do tâm chấn sâu và nằm ngoài khơi.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết tình hình đã được kiểm soát, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với các dư chấn.

Về giao thông, 4 chuyến tàu tại Nghi Lan đã tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến hơn 270 hành khách. Các tuyến tàu điện ngầm ở Đài Bắc vận hành chậm trong khoảng 20 phút trước khi trở lại bình thường.

Đài Loan nằm gần ranh giới của 2 mảng kiến tạo, thuộc Vành đai lửa Thái Bình Dương, nên thường xuyên hứng chịu động đất.

Hòn đảo từng trải qua nhiều thảm họa nghiêm trọng, trong đó có trận động đất năm 1999 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Gần đây, trận động đất 7,4 độ Richter hồi tháng 4.2024 làm 17 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại nặng nề tại huyện Hoa Liên.