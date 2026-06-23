Cú đúp vào lưới đội tuyển Senegal giúp Haaland nâng thành tích lên 4 bàn sau 2 trận. Tính từ khi ra mắt đội tuyển Na Uy, tiền đạo 26 tuổi đã ghi tới 57 bàn sau 51 trận - hiệu suất thuộc nhóm ấn tượng nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, nếu chỉ nói về Haaland, có lẽ người ta đang bỏ lỡ điều đáng chú ý hơn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đội tuyển Na Uy không còn là tập thể phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất.

Đừng chỉ nhìn vào Haaland, đội tuyển Na Uy đang đáng sợ hơn thế

Martin Odegaard đang thực sự trở thành nhạc trưởng ở tuyến giữa, trong khi các vệ tinh xung quanh liên tục tạo ra khoảng trống và cơ hội cho Haaland. Nếu Haaland là người kết thúc, thì phần còn lại của đội tuyển Na Uy đang tạo ra những điều kiện hoàn hảo để anh kết thúc.

Đó là khác biệt lớn nhất giữa Na Uy hiện tại và những năm trước. Sau 2 lượt trận, Na Uy giành 6 điểm tuyệt đối và trở thành một trong những đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 1998 họ vượt qua vòng bảng, nhưng cảm giác mà đội bóng Bắc Âu mang lại không giống một tập thể chỉ hài lòng với thành tích đó.

Họ đang chơi với sự tự tin của một đội bóng muốn cạnh tranh thực sự.

Tất nhiên, vòng knock-out mới là nơi mọi tham vọng được kiểm chứng. Nhưng sau những gì đã thể hiện, Na Uy đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng họ không đến World Cup để học hỏi kinh nghiệm.

Đội tuyển Na Uy đã giành vé vào vòng knock-out

Với Haaland đang đạt phong độ cao, Odegaard ngày càng hoàn thiện vai trò thủ lĩnh và một tập thể giàu năng lượng phía sau, Na Uy hoàn toàn có thể trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của World Cup 2026.

Và nếu tiếp tục duy trì hình ảnh này, có lẽ đã đến lúc ngừng gọi Na Uy là "ngựa ô". Bởi những đội bóng đủ sức khiến các ông lớn phải dè chừng thường không còn là ngựa ô nữa. Họ đơn giản là những đối thủ thực sự.