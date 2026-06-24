Chỉ vài ngày trước, Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm chỉ trích sau trận hòa của đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển CHDC Congo. Sau chuỗi 10 trận không ghi bàn ở các giải đấu lớn, tiền đạo 41 tuổi tiếp tục bị nghi ngờ về khả năng tạo khác biệt tại World Cup 2026.

Nhưng Ronaldo lại đáp trả theo cách quen thuộc.

Cú đúp vào lưới đội tuyển Uzbekistan giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, đồng thời góp công vào chiến thắng 5-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, Ronaldo hét lớn trước máy quay: "Tôi đã trở lại".

Lập cú đúp lịch sử, Ronaldo đáp trả mọi chỉ trích: ‘Tôi không quan tâm đến Messi’

"Đó là một tuần lễ khó khăn và đen tối. Tôi cảm giác như mình đã giải nghệ rồi. Nhưng chúng tôi đã trở lại", Ronaldo chia sẻ.

Ở tuổi 41, mọi màn trình diễn của anh đều bị soi xét. Nhưng sau hơn 2 thập niên thi đấu đỉnh cao, Ronaldo một lần nữa đáp trả những nghi ngờ bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Điều thú vị là màn trình diễn của Ronaldo đến chỉ 1 ngày sau khi Lionel Messi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Trong khi Messi lập kỷ lục về số bàn thắng, Ronaldo lại đi vào lịch sử với thành tích ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Khi được hỏi về Messi, anh trả lời ngắn gọn: "Tôi không quan tâm đến Messi".

Dù vậy, cuộc cạnh tranh giữa 2 huyền thoại vẫn tiếp tục tạo nên sức hút đặc biệt. Chỉ 1 ngày sau khi Messi lập cột mốc mới, Ronaldo cũng tìm thấy khoảnh khắc lịch sử của riêng mình.