Garmin Run Vietnam 2026 trở lại Việt Nam, quy mô hơn 8.500 runner

Khởi đầu từ năm 2022 với các điểm dừng chân tại Việt Nam, Indonesia, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông và Nhật Bản, Garmin Run từng bước mở rộng để trở thành chuỗi giải chạy kết nối cộng đồng runner trên quy mô toàn cầu. Năm 2026 đánh dấu cột mốc phát triển lớn nhất từ trước đến nay khi Garmin Run lần đầu tiên mở rộng sang Mỹ, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Beat Yesterday”.

Garmin Run Vietnam 2026 dự kiến chào đón 8500 vận động viên ở mọi cấp độ với đa dạng cự ly thi đấu Ảnh: BTC

Sau mùa giải 2025 thu hút gần 6000 vận động viên, Garmin Run Vietnam 2026 chính thức trở lại vào ngày 17-18.10 tại TP.HCM, dự kiến chào đón hơn 8.500 chân chạy ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến những runner theo đuổi thành tích, cùng nhau chinh phục các cột mốc mới trên hành trình “from zero to hero” theo cách của riêng mình.

Mùa giải năm nay tiếp tục được nâng cấp với nhiều hạng mục thi đấu phù hợp cho từng mục tiêu và phong cách chạy khác nhau, từ 5km cho những ai muốn bắt đầu hành trình chạy bộ đến couple run (5km & 10km) cho các cặp đôi, bạn bè hoặc đồng đội cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường chạy. Cự ly 10km dành cho những runner muốn nâng cao sức bền, cải thiện thể lực và bứt phá thành tích cá nhân. Còn 21km là cự ly thử thách dành cho các runner theo đuổi sự kỷ luật, bền bỉ và khát khao vượt qua giới hạn của chính mình.

Thông điệp từ Garmin Run Marathon Series

Ông Ivan Lai - Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam chia sẻ Garmin Run Marathon Series 2026 không chỉ phản ánh sự phát triển của phong trào chạy bộ trên toàn cầu, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong cách mọi người nhìn nhận về sức khỏe và chất lượng sống. Ngày nay, sống khỏe không còn đơn thuần là kéo dài tuổi thọ, mà là duy trì thể chất, tinh thần và sự chủ động trong suốt hành trình sống.

Garmin Run Club triển khai chuỗi tập luyện cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp trước thềm giải đấu Ảnh: BTC

“Với Garmin Run, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục góp phần thúc đẩy văn hóa vận động, truyền cảm hứng để nhiều người bắt đầu hành trình của riêng mình và kết nối cộng đồng runner ngày càng phát triển tại Việt Nam”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài ra, Garmin Run Vietnam 2026 còn hướng đến việc mang đến một lễ hội thể thao sôi động, nơi runner có thể kết nối, trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ và các dòng đồng hồ thông minh mới nhất, đồng thời tận hưởng nguồn năng lượng tích cực từ lối sống năng động và khỏe mạnh. Người tham dự cũng sẽ có cơ hội giao lưu cùng Garmin Elite, người nổi tiếng và những gương mặt nổi bật trong cộng đồng thể thao

Đồng thời, hàng loạt hoạt động cá nhân hóa và tương tác cũng sẽ diễn ra xuyên suốt sự kiện như khắc laser huy chương, in áo và túi tote với sticker riêng, kiểm tra kết quả BIB trực tiếp tại sự kiện, phục hồi tại khu recovery & chill zone cùng DJ, cũng như kết nối cùng các social running club được cộng đồng yêu thích hiện nay. Tổng giải thưởng giá trị cùng nhiều phần quà công nghệ hấp dẫn tiếp tục là điểm nhấn góp phần tạo nên một mùa giải đáng nhớ cho các vận động viên ở mọi hạng mục thi đấu.