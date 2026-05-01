Runner nhí tạo ấn tượng trên đường chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026

Quỳnh Anh
01/05/2026 11:17 GMT+7

Runner nhí Nguyễn Ngọc Mai Thy tạo ấn tượng trên đường chạy nội dung 10 km giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026

Runner nhí 5 tuổi hoàn thành cự ly 15 km trail

Không nằm trong nhóm các runner về đầu cự ly 10 km giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 diễn ra sáng nay, thậm chí chân chạy 9 tuổi Nguyễn Ngọc Mai Thy hoàn thành cự ly này lố thời gian so với quy định nên không được nhận huy chương tuy nhiên runner nhí này vẫn nỗ lực hoàn thành cự ly của mình.

Runner nhí Nguyễn Ngọc Mai Thy chinh phục 10 km sáng nay ở giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026

Nguyễn Ngọc Mai Thy tạo ấn tượng khi là nằm trong số runner nhí góp mặt ở cự ly 10 km. Cô bé đang học lớp CE2 (tương đương lớp 3) của Trường quốc tế Pháp (TP.HCM) đến với chạy bộ từ rất sớm và có những cột mốc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chị Phạm Thanh Hà (mẹ bé) chia sẻ, khi mới 3 tuổi, Nguyễn Ngọc Mai Thy đã tham gia cự ly 10 km giải LAAN Families & Friends Trail tại Đà Lạt. Bé chinh phục được nửa quãng đường và hoàn thành quãng đường còn lại trên lưng ba cõng. Đến 5 tuổi, cô bé tự hoàn thành 15 km LAAN Families & Friends Trail. Lúc 7 tuổi, bé thi đấu 5 km giải marathon Tự hào thành phố tôi yêu (TP.HCM). Lúc 8 tuổi, Mai Thy tiếp tục hoàn thành 15 km giải Families & Friends Trail. May mắn tháp tùng các cô chú đại diện đội tuyển trail Việt Nam dự các giải vô địch chạy đường mòn Đông Nam Á, châu Á... giúp Nguyễn Ngọc Mai Thy yêu mến bộ môn chạy bộ một cách tự nhiên nhất.

Nguyễn Ngọc Mai Thy (phải) cùng mẹ cùng thi đấu ở giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026

Trang chủ giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 chia sẻ về runner nhí Nguyễn Ngọc Mai Thy như sau: "Có những bước chạy không chỉ đo bằng cự ly mà còn bằng sự kiên trì, tinh thần mạnh mẽ và niềm vui chinh phục. Ở tuổi lên 5, em đã hoàn thành cung đường 15km trail – một hành trình không hề dễ dàng, ngay cả với nhiều người lớn. Từng bước chân nhỏ băng qua địa hình tự nhiên, từng nhịp thở, từng khoảnh khắc không bỏ cuộc đã tạo nên một câu chuyện thật đáng tự hào. Và giờ đây, em tiếp tục mang tinh thần ấy đến với VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, để sẵn sàng chinh phục cự ly 10km giữa cung đường xanh, nơi thiên nhiên và biển trời Cần Giờ cùng hòa nhịp với những bước chạy".

Nguyễn Ngọc Mai Thy hoàn thành cự ly 15 km trail khi mới 5 tuổi

Chị Phạm Thanh Hà thổ lộ: "Mai Thy không tập luyện thường xuyên nhưng từ nhỏ ba mẹ cho làm quen vận động nên đã quen nhịp. Bé tự nguyện xin mẹ đăng ký cho đi chạy. Mong muốn nâng cự ly đều chứ không nhằm tranh giải. Hiện bé có tập taekwondo mỗi tuần 2 buổi, chơi patin, thỉnh thoảng tập pickleball, chạy cùng mẹ 3 km gần nhà".

Nguyễn Ngọc Mai Thy gắn bó với chạy bộ từ tấm bé

Yêu thích chạy bộ của Mai Thy tăng dần sau những chuyến đi cùng bố mẹ và các runner

Khá thú vị khi Nguyễn Ngọc Mai Thy tiết lộ thích chạy trail (địa hình) hơn road (đường trường) vì khi chạy trail có thử thách lên dốc xuống dốc và đặc biệt đường chạy có nhiều cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Mong muốn sắp tới của Mai Thy là tranh tài cự ly 25 km trail nhưng vì lý do an toàn nên ở độ tuổi của Mai Thy chưa được thi đấu cự ly này.


