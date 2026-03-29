Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 7 vô địch Tiền Phong Marathon, Ngọc Hoa trườn về đích tạo cảm xúc đặc biệt

Bá Duy
29/03/2026 11:59 GMT+7

Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ lần lượt giành ngôi vô địch marathon nam và nữ, trong khi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị cự ly 5 km nữ lần thứ 10 tại Tiền Phong Marathon 2026 tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Sáng 29.3, hơn 12.000 VĐV xuất phát trên cung đường ven biển Nha Trang trong ánh bình minh, chinh phục các cự ly từ 5 km đến 42 km tại giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026. Từ 3 giờ sáng, khu vực xuất phát đã rộn ràng bước chân, đông đảo người dân và du khách đứng dọc hai bên đường cổ vũ nhiệt tình, tạo nên không khí ngày hội sôi nổi đặc trưng của Tiền Phong Marathon.

Tiền Phong Marathon 2026 lập kỷ lục hơn 12.000 VĐV tranh tài tại Khánh Hòa

Ở nội dung được chờ đợi nhất, Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục thống trị cự ly marathon nam với thành tích 2 giờ 22 phút 19 giây, giành chức vô địch lần thứ 7 liên tiếp từ năm 2020. Trong suốt cuộc đua, dù Phạm Ngọc Phan bứt lên dẫn trước ở nhiều km đầu, kỷ lục gia quốc gia 42 km dần thể hiện sức bền vượt trội, tăng tốc sau nửa chặng và bỏ xa toàn bộ đối thủ để về đích một mình. VĐV Phạm Ngọc Phan về nhì với 2 giờ 24 phút 17 giây, Nguyễn Văn Lai xếp thứ ba với 2 giờ 25 phút 30 giây.

Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục thống trị cự ly marathon nam với thành tích 2 giờ 22 phút 19 giây

Phạm Thị Hồng Lệ giành ngôi vô địch marathon nữ với thành tích 2 giờ 42 phút 6 giây

Ở marathon nữ, Phạm Thị Hồng Lệ giành ngôi vô địch với 2 giờ 42 phút 6 giây. Đáng chú ý, tại gần vạch đích, VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa kiệt sức và ngã gục xuống đường chạy, tuy nhiên cô đã cố gắng trườn về đích với thành tích 2 giờ 44 phút 13 giây. Phạm Huỳnh Yến Thư xếp thứ ba với 2 giờ 51 phút 6 giây.

Ở cự ly 5 km nữ, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Oanh tiếp tục viết thêm trang sử riêng khi cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 26 giây, giành chức vô địch lần thứ 10 trong sự nghiệp tại Tiền Phong Marathon, một kỷ lục chưa ai chạm tới. Bùi Thị Thu Hà về nhì với 17 phút 15 giây, Nguyễn Thu Quyên xếp thứ ba với 17 phút 36 giây.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị nội dung 5 km nữ

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, nhận định giải không chỉ đạt chất lượng chuyên môn mà còn gắn kết thể thao với văn hóa du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn của Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Long Biên chia sẻ: "Giải đấu khép lại nhưng những giá trị tích cực sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân".

Tại lễ bế mạc, Tổng biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng đã trao cờ đăng cai tổ chức giải năm 2027 cho ông Mai Sơn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027 sẽ về miền quan họ Bắc Ninh.

