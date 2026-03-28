HLV Kim Sang-sik nói lời xúc động nhân Ngày Thể thao Việt Nam

Trong không khí tôn vinh và tự hào, chương trình đã vinh danh nhiều gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2025. Nổi bật là xạ thủ Trịnh Thu Vinh, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, chân chạy Nguyễn Thị Oanh, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ Tâm..., HLV đội tuyển bóng đá nam Kim Sang-sik và HLV đội tuyển nữ Mai Đức Chung... Cùng với đó, các VĐV, HLV, bao gồm cả thể thao người khuyết tật, đã được trao thưởng, ghi nhận những đóng góp xuất sắc.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là clip tổng hợp về cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc, tái hiện hành trình nỗ lực và tỏa sáng của các cá nhân xuất sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao. Bên cạnh đó, talkshow giao lưu với các thế hệ đi trước như cựu danh thủ Lê Thế Thọ hay kỷ lục gia bơi lội Vũ Thị Sen đã mang lại nhiều cảm xúc, gợi nhắc về truyền thống và lý tưởng thể thao gắn với tinh thần dân tộc.

Chia sẻ tại sự kiện, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Tôi rất vui và vinh dự khi được tham dự chương trình nhân dịp Ngày Thể thao Việt Nam, cũng như có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các thế hệ VĐV ở nhiều bộ môn khác nhau. Đây thực sự là một khoảnh khắc ý nghĩa đối với tôi. Bằng khen mà tôi được nhận hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là tình cảm, sự yêu mến của người hâm mộ và nhân dân Việt Nam. Điều đó khiến tôi càng trân trọng và tự hào hơn trong hành trình của mình”.



Tại buổi lễ, các VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV tiêu biểu người khuyết tật toàn quốc 2025 đã được vinh danh, trao thưởng, nhiều cái tên xuất sắc được gọi như xạ thủ Trịnh Thu Vinh, cầu thủ Đình Bắc...

80 năm ngành thể dục thể thao khát vọng vươn xa trong kỷ nguyên mới

Ngày 27.3.1946 đi vào lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nền thể dục thể thao cách mạng. Cũng trong ngày này, bài báo "Sức khỏe và Thể dục" được đăng trên báo Cứu Quốc đã trở thành lời hiệu triệu sâu sắc, kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, thể thao Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách lịch sử, từ giai đoạn kháng chiến đến thời kỳ hội nhập quốc tế. Sau dấu mốc Ngày giải phóng miền Nam 30.4.1975, thể thao tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết đất nước. Việt Nam từng bước ghi dấu ấn tại các đấu trường quốc tế như Olympic 1980, ASIAD 1982 và đặc biệt là SEA Games 22 năm 2003 - sự kiện khẳng định vị thế trong top đầu khu vực Đông Nam Á.

Triển lãm ảnh "Thể thao Việt Nam - 80 năm một chặng đường" giới thiệu 80 tác phẩm tiêu biểu cũng tại sân Mỹ Đình

Trong xu thế đó, thể thao điện tử (Esports) nổi lên như một mũi nhọn quan trọng. Với sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ và những thành tích quốc tế ấn tượng, ngành thể thao đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái Esports chuyên nghiệp, tổ chức các giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế ngay trong năm 2026, góp phần khẳng định thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thể thao số toàn cầu…

Sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngành thể thao

Ngày 29.1.1991, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 27.3 hằng năm là Ngày Thể thao Việt Nam. Năm 2026, tháng 3 cũng được xác định là "Tháng thể thao" với nhiều hoạt động sôi nổi trên cả nước như: Hội thảo kinh tế thể thao Việt Nam do Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp Vietcontent tổ chức tại khách sạn Melia (Hà Nội), thu hút hàng trăm chuyên gia, lãnh đạo tham dự, tập trung thảo luận về thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển.

Talkshow giao lưu với các thế hệ đi trước, các VĐV trẻ và sự ấm áp của HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Kim Sang-sik gây nhiều xúc động

Cùng ngày, giải pickleball được tổ chức tại sân Mỹ Đình với sự góp mặt của đại diện 34 tỉnh, thành và nhiều đơn vị trung ương; Triển lãm ảnh "Thể thao Việt Nam - 80 năm một chặng đường" giới thiệu 80 tác phẩm tiêu biểu cũng tại sân Mỹ Đình.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức trọng thể vào sáng 28.3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo thế hệ cán bộ, HLV, VĐV qua các thời kỳ được đánh giá là hoạt động mong chờ nhất trong chuỗi hoạt động chào mừng.