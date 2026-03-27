Thể thao Việt Nam kỳ vọng kiếm tiền tỉ, trở thành trụ cột tăng trưởng mới của đất nước

Được Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (TDTT) tổ chức, Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty Vietcontent phối hợp thực hiện diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 - Viet Nam Sports Economy Summit 2026 (VSES 2026). Sự kiệm diễn ra ngày 27.3 nhằm góp phần thúc đẩy cách nhìn rõ hơn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thu hút đầu tư và mở ra những động lực phát triển mới cho Việt Nam.

Tiếp nối hai kỳ tổ chức năm 2023 và 2024, diễn đàn tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam. Nội dung chương trình năm nay đi sâu hơn vào kinh tế thể thao, với trọng tâm là dữ liệu, thị trường, đầu tư và các nền tảng phát triển ngành tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại diễn đàn ẢNH: BTC

Khi thể thao bước ra khỏi sân đấu để trở thành "cỗ máy kinh tế"

Trong nhiều năm, thể thao Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ thành tích thi đấu và phong trào quần chúng. Tuy nhiên, thực tiễn quốc tế cho thấy thể thao đã phát triển thành một ngành kinh tế quy mô lớn, gắn chặt với truyền thông, du lịch, tài trợ, tổ chức sự kiện, công nghệ và tiêu dùng. Tại Việt Nam, thị trường này vẫn đang trong giai đoạn hình thành, nhưng những điều kiện nền tảng cho một nền kinh tế thể thao thực thụ đang dần rõ nét.

Với tinh thần "Kiến tạo một nền kinh tế mới - Shaping a new economy", VSES 2026 mở rộng cách nhìn về thể thao như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, giá trị thị trường và động lực phát triển. Diễn đàn không chỉ tiếp nối các cuộc thảo luận từ những kỳ trước, mà còn đi sâu vào các vấn đề cốt lõi như dữ liệu, thị trường, đầu tư, truyền thông, thương hiệu và nền tảng phát triển ngành.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt (trái) và ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Động Lực tại diễn đàn ẢNH: BTC

Theo ý kiến của các diễn giả tại diễn đàn, thể thao đang chuyển dịch từ "phụ phẩm giải trí" thành một hạ tầng kinh tế mềm, nơi giá trị được tạo ra từ dữ liệu, truyền thông và trải nghiệm. Quy mô thị trường thể thao toàn cầu hiện ước đạt khoảng 400 - 500 tỉ USD. Đáng chú ý, trong thể thao nữ năm 2025, 54% doanh thu đến từ thương mại, vượt xa truyền hình (25%) và bán vé (21%), cho thấy xu hướng chuyển từ "bán vé" sang "bán khán giả" - khai thác sự chú ý và lòng trung thành để tạo nguồn thu bền vững.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là lần đầu công bố báo cáo kinh tế thể thao Việt Nam 2026, cung cấp dữ liệu nền tảng về quy mô, cấu trúc và động lực tăng trưởng của thị trường trong nước. Đây cũng là cơ sở để diễn đàn chuyển từ những nhận định khái quát sang thảo luận cụ thể hơn về thị trường, đầu tư và chiến lược phát triển dài hạn cho kinh tế thể thao Việt Nam.

Kinh tế thể thao Việt Nam: Từ sự kiện ngắn hạn đến chiến lược tăng trưởng dài hạn

Diễn đàn năm nay tiếp tục đào sâu với 5 phiên thảo luận, từ kinh nghiệm quốc tế, mô hình Hàn Quốc đến bài toán thị trường, đầu tư và chính sách. Trong đó, một vấn đề đáng chú ý được đặt ra là nghịch lý của "nền kinh tế sự kiện": các đại hội lớn như Olympic hay World Cup có thể tạo ra tăng trưởng đột biến trong ngắn hạn, nhưng đi kèm chi phí hạ tầng lớn và hiệu quả đầu tư chưa ổn định. Ngược lại, các giải đấu chuyên nghiệp với lịch thi đấu cố định lại có khả năng tạo ra dòng tiền dài hạn và bền vững.

Ms. Park Chan A - Giám đốc Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và ông Cho Hyun Jae - Chủ tịch Quỹ xúc tiến Thể thao Hàn Quốc - nguyên thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc tại diễn đàn ẢNH: BTC

Làm rõ hơn góc nhìn này, diễn giả tham gia diễn đàn - Trương Trí Vĩnh cho rằng trong nền kinh tế hiện đại - nơi khu vực dịch vụ chiếm tới 60 - 70% GDP ở nhiều quốc gia - thể thao không chỉ dừng ở thi đấu mà đã trở thành một "ngành sản xuất trải nghiệm". Giá trị của thể thao vì vậy lan tỏa sang nhiều lĩnh vực như du lịch, bất động sản và tiêu dùng dịch vụ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành liên quan như khách sạn, nhà hàng hay hạ tầng đô thị.

Ở góc độ quản lý, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng định hướng dài hạn cho kinh tế thể thao. Theo các phân tích tại diễn đàn, trong những năm tới, Việt Nam có tiềm năng từng bước hình thành một ngành kinh tế thể thao thực thụ, vượt ra khỏi phạm vi một lĩnh vực mang tính phong trào để trở thành một cấu phần của nền kinh tế dịch vụ.

Từ một lĩnh vực gắn với huy chương, thể thao đang dần chuyển mình thành một hệ sinh thái kinh tế đa lớp, nơi giá trị không chỉ nằm trên sân đấu mà còn ở dữ liệu, công nghệ và khả năng khai thác người hâm mộ. Trong bối cảnh đó, VSES 2026 không chỉ là một diễn đàn đối thoại, mà còn là bước đi tiếp theo nhằm gợi mở lời giải cho câu hỏi lớn: liệu thể thao có thể trở thành một trụ cột tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam?