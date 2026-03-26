Ngày 26.3, tại Khánh Hòa, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 tổ chức gặp gỡ báo chí trước thềm giải đấu diễn ra sáng 29.3. Với hơn 12.000 VĐV đăng ký, đây là mùa giải có quy mô lớn nhất lịch sử giải điền kinh lâu đời của Việt Nam.

Một điểm đặc biệt của năm nay là nội dung marathon 42,195 km hệ chuyên nghiệp được tính thành tích vào bảng huy chương môn điền kinh Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2026, khiến đường chạy ven biển Nha Trang trở thành đấu trường cạnh tranh trực tiếp. Lần đầu tiên, các VĐV nữ hệ chuyên nghiệp phải nộp kết quả xét nghiệm gene SRY xác định giới tính sinh học trước khi thi đấu. Dàn ngôi sao điền kinh hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa đều góp mặt.

Tiền Phong Marathon 2026 lập kỷ lục hơn 12.000 VĐV tranh tài tại Khánh Hòa ẢNH: T.P

Các VĐV tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km, 21,1 km và 42,195 km, xuất phát và về đích tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang, chinh phục cung đường ven biển qua cầu Trần Phú, Cầu Đá, Khu đô thị An Viên và đường Phạm Văn Đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết công tác chuẩn bị đang theo đúng tiến độ. "Có những phần việc đã được chuẩn bị trọn vẹn, có những phần việc đang hoàn tất ở mức 90 - 95%", ông Sưởng chia sẻ, nhấn mạnh kỳ vọng giải sẽ thành công trọn vẹn.

Về công tác hậu cần, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã có nhiều cơ sở lưu trú đăng ký giảm giá từ 30 - 50% cho VĐV. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương có đường chạy đi qua hoàn thiện mặt đường kịp thời, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho vận động viên thi đấu. Ông Hòa khẳng định: "Về công tác chuẩn bị, các công việc cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày mai bước vào nội dung của giải".

Bên cạnh chuyên môn, Tiền Phong Marathon 2026 còn là chuỗi hoạt động văn hóa - xã hội mang đậm bản sắc vùng đất Khánh Hòa. Ngày 28.3, lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, Khánh Hòa) sẽ được tổ chức với đường truyền kết nối trực tiếp đặc khu Trường Sa, nghi thức tri ân 64 chiến sĩ đã hy sinh anh dũng ngày 14.3.1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng trong ngày 28.3, chương trình thiện nguyện "Sát cánh cùng ngư dân bám biển" trao tặng 15 nhà tình nghĩa và 300 bồn nước sinh hoạt cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa. Khép lại ngày 28.3, Gala "Đón ánh bình minh" tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang hội tụ âm nhạc, văn hóa xứ trầm hương cùng phần trình diễn áo dài và thời trang thể thao của các hoa hậu, á hậu Hoa hậu Việt Nam.