Mỗi bước chạy mang yêu thương ở giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026

Ấn tượng giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026

Giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 – “Bước chạy yêu thương” do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM tổ chức, được vận hành bởi Nexus Sport Event. Giải diễn ra vào ngày 23 - 24.5 tại công viên Sáng tạo - TP.HCM.

Chia sẻ hôm nay, đại diện ban tổ chức cho biết mỗi BIB đăng ký ở giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 sẽ đóng góp trực tiếp 50.000 đồng vào quỹ phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi – vòm miệng. Đây thật sự là món quà đầy ý nghĩa, từng bước chạy mang theo yêu thương mà các runner dành tặng đến các em.

Giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 có các cự ly thi đấu đa dạng gồm 5 km, 10 km, 21 km, 30 km. Sức hút của giải còn đến từ cung đường chạy được kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao và trải nghiệm cảnh quan đô thị. VĐV có cơ hội sải bước qua những không gian xanh tiêu biểu, đại diện cho nhịp sống hiện đại và bền vững của thành phố.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong hệ thống các giải half marathon tổ chức tại TP.HCM, toàn bộ các cự ly đều được thiết kế với điểm xuất phát và về đích tại công viên Sáng Tạo (phường An Khánh). Cung đường mở ra hành trình kết nối bốn “lá phổi xanh” của đô thị gồm: công viên Sáng Tạo, công viên Bến Bạch Đằng, công viên Thạnh Mỹ Lợi và công viên Bờ Sông Thủ Thiêm. Thiết kế này mang lại trải nghiệm xuyên suốt, liền mạch cho VĐV, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp cảnh quan ven sông – một trong những đặc trưng nổi bật của TP.HCM.

Giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 với những đổi mới được ghi nhận, khẳng định định hướng trở thành một giải chạy chuyên nghiệp, giàu giá trị trải nghiệm và mang đậm dấu ấn nhân văn trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam.