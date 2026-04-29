Mỗi bước chạy mang yêu thương ở giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026

Quỳnh Anh
29/04/2026 18:47 GMT+7

Giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 với thông điệp 'Bước chạy yêu thương' thu hút sự quan tâm của cộng đồng chạy bộ.

Ấn tượng giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026

Giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 – “Bước chạy yêu thương” do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM tổ chức, được vận hành bởi Nexus Sport Event. Giải diễn ra vào ngày 23 - 24.5 tại công viên Sáng tạo - TP.HCM.

Giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 hứa hẹn mang đến trải nghiệm trên đặc biệt cho các runner

Chia sẻ hôm nay, đại diện ban tổ chức cho biết mỗi BIB đăng ký ở giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 sẽ đóng góp trực tiếp 50.000 đồng vào quỹ phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi – vòm miệng. Đây thật sự là món quà đầy ý nghĩa, từng bước chạy mang theo yêu thương mà các runner dành tặng đến các em.

Giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 có các cự ly thi đấu đa dạng gồm 5 km, 10 km, 21 km, 30 km. Sức hút của giải còn đến từ cung đường chạy được kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao và trải nghiệm cảnh quan đô thị. VĐV có cơ hội sải bước qua những không gian xanh tiêu biểu, đại diện cho nhịp sống hiện đại và bền vững của thành phố.

Mỗi BIB đăng ký ở giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 sẽ đóng góp trực tiếp 50.000 đồng vào quỹ phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi – vòm miệng

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong hệ thống các giải half marathon tổ chức tại TP.HCM, toàn bộ các cự ly đều được thiết kế với điểm xuất phát và về đích tại công viên Sáng Tạo (phường An Khánh). Cung đường mở ra hành trình kết nối bốn “lá phổi xanh” của đô thị gồm: công viên Sáng Tạo, công viên Bến Bạch Đằng, công viên Thạnh Mỹ Lợi và công viên Bờ Sông Thủ Thiêm. Thiết kế này mang lại trải nghiệm xuyên suốt, liền mạch cho VĐV, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp cảnh quan ven sông – một trong những đặc trưng nổi bật của TP.HCM.

Giải chạy Răng Hàm Mặt Smile Run 2026 với những đổi mới được ghi nhận, khẳng định định hướng trở thành một giải chạy chuyên nghiệp, giàu giá trị trải nghiệm và mang đậm dấu ấn nhân văn trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Tin liên quan

Nâng tầm chạy bộ Việt Nam, hướng đến Olympic và các giải marathon danh giá

Đó là thông điệp của VNMS đặt ra từ năm 2025 và chiến lược 10 năm để có VĐV chạy bộ Việt Nam hướng đến Olympic và các giải marathon danh giá thế giới.

Đà Nẵng: Rộn ràng các giải chạy bộ thu hút hàng nghìn người dân, du khách

An toàn khi chạy bộ: Hãy lắng nghe cơ thể

