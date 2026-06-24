Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất hôm nay: Cuộc đua các đội đứng thứ ba ra sao?

Xác định 8 đội chính thức vào vòng 32 tại World Cup 2026

Hôm nay, vòng bảng của World Cup 2026 kết thúc lượt trận thứ hai, xác định thêm nhiều đội đi tiếp và định hình thêm nhóm đội ưu thế cạnh tranh 8 suất hạng ba có thành tích tốt nhất.

Tại bảng L, đội tuyển Anh chia điểm với Ghana sau trận hòa không bàn thắng. Kết quả này giúp đội tuyển Anh và Ghana có cùng 4 điểm. Đội tuyển Anh chắc chắn vào vòng bất chấp kết quả lượt trận cuối ra sao.

Ronaldo (phải) góp công giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đặt một chân vào vòng loại trực tiếp ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tại bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha với màn tỏa sáng của Ronaldo đã giành chiến thắng quan trọng 5-0 trước Uzbekistan, đạt 4 điểm sau 2 lượt trận, xem như cầm vé đi tiếp. Đội Colombia vượt qua Congo với tỷ số 1-0, đạt 6 điểm tuyệt đối cùng tấm vé vào vòng trong.

Như vậy kết thúc lượt trận thứ hai của vòng bảng, đã xác định các đội sớm giành quyền vào vòng 32 là Mexico (bảng A, 6 điểm), đội tuyển Mỹ (bảng D, 6 điểm), đội tuyển Đức (bảng E, 6 điểm), đội tuyển Pháp (bảng I, 6 điểm), đội tuyển Na Uy (bảng I, 6 điểm), đội tuyển Argentina (bảng J, 6 điểm), Colombia (bảng K, 6 điểm), Anh (bảng L, 4 điểm).

Trong đó 4 đội đã chắc chắn xếp nhất bảng là Mexico, Mỹ, Đức và Argentina. Các đội khác cũng rộng cửa đi tiếp là Brazil (bảng C, 4 điểm), Ma Rốc (bảng C, 4 điểm), Canada (bảng B, 4 điểm), Thụy Sĩ (bảng C, 4 điểm), Hà Lan (bảng F, 4 điểm), Nhật Bản (bảng F, 4 điểm), Ai Cập (bảng G, 4 điểm), Tây Ban Nha (bảng H, 4 điểm), Bồ Đào Nha (bảng K, 4 điểm), Ghana (bảng L, 4 điểm).

Harry Kane cùng đội tuyển Anh giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Với việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội và áp dụng thể thức thi đấu mới, vòng bảng không chỉ là cuộc đua tranh hai vị trí dẫn đầu mà còn là màn "so kè" khốc liệt giữa các đội xếp hạng ba. Theo điều lệ, 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong số 12 bảng sẽ giành vé vớt để tiến vào vòng 32 đội.

Sau lượt trận thứ hai vòng bảng, thứ hạng các đội xếp thứ ba như sau: 1/Thụy Điển (Bảng F, 3 điểm, hiệu số 0), 2/Scotland (bảng C, 3 điểm, hiệu số 0), 3/Croatia (bảng L, 3 điểm, hiệu số -1), 4/Algeria (bảng J, 3 điểm, hiệu số -2), 5/Paraguay (bảng D, 3 điểm, hiệu số -2), 6/Cabo Verde (Bảng H, 2 điểm, hiệu số 0), 7/Bỉ (bảng G, 2 điểm, hiệu số 0), 8/CH Czech (bảng A, 1 điểm, hiệu số -1), 9/Congo (Bảng K, 1 điểm, hiệu số -1), 10/Ecuador (bảng E, 1 điểm, hiệu số -1), 11/Bosna và Hercegovina (Bảng B, 1 điểm, hiệu số -3), 12/Senegal (Bảng I, 0 điểm, hiệu số -3). Cuộc cạnh tranh 8 trong 12 suất đi tiếp giữa các đội xếp hạng ba sẽ ngã ngũ ở lượt trận cuối vòng bảng. Trong đó nhóm các đội sở hữu 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại cao có ưu thế lớn.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 tính đến hôm nay:

Bảng A:

Bảng B:

Bảng C:

Bảng D:

Bảng E:

Bảng F:

Bảng G:

Bảng H:

Bảng I:

Bảng J:

Bảng K:

Bảng L:



























